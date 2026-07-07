Suspenden por tres meses al alcalde de Güicán por investigación sobre obras del hospital

Güicán de la Sierra

El alcalde de Güicán de la Sierra, Carlos Andrés Cocunubo Blanco, fue suspendido provisionalmente por tres meses por orden de la Contraloría General de la República, dentro de una investigación fiscal relacionada con presuntas fallas de planeación en las obras de la primera etapa del Hospital ESE Andrés Girardot.

Con esta decisión, Cocunubo Blanco se convierte en el tercer mandatario de Boyacá que enfrenta una medida de suspensión durante el periodo constitucional 2024-2027, luego de los casos de José Luis Bohórquez, alcalde de Duitama, y Luis Carlos Chía Hernández, alcalde de Cerinza.

El mandatario de Güicán aseguró que fue notificado del auto de suspensión y manifestó su desacuerdo con la decisión. Según explicó, el proceso está relacionado con una obra hospitalaria que fue adelantada entre 2011 y 2019 y que, durante ese periodo, requirió reformulaciones, ajustes y nuevas viabilizaciones ante el Ministerio.

“Fui notificado por la Procuraduría de un auto mediante el cual se me suspende por tres meses, decisión con la que no estoy de acuerdo ni comparto, toda vez que la obra ya fue terminada y actualmente se encuentra en funcionamiento”, afirmó.

Cocunubo Blanco indicó que continuará respaldando los proyectos que se encuentran en marcha en el municipio, “Pongámonos Truchas”, que beneficia a más de 30 familias; el proyecto de vivienda, con el que se espera entregar más de 40 casas; la adquisición de una motoniveladora, la gasificación de las veredas y la zona rural, el parque temático, el parque infantil y el mejoramiento de fachadas.

El alcalde también señaló que el municipio cuenta con recursos por 13 mil millones de pesos para avanzar en la terminación del hospital y aseguró que su equipo de trabajo continuará impulsando las iniciativas previstas durante su administración.

En Boyacá, la primera suspensión de un alcalde durante este periodo fue la de José Luis Bohórquez, de Duitama, quien fue apartado provisionalmente del cargo por decisión del Consejo de Estado en medio de una demanda electoral por presunta doble militancia. Posteriormente, Luis Carlos Chía Hernández, alcalde de Cerinza, fue suspendido por dos meses mediante decreto de la Gobernación de Boyacá, tras un fallo disciplinario de la Procuraduría por hechos relacionados con contaminación ambiental en el río Toba durante su anterior administración.