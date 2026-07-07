Hacen llamado de urgencia al Gobierno Nacional ante el riesgo del desbordamiento del Río Negro

Cundinamarca

La administraciones locales de los municipios de Quetame y Guayabetal se unieron para hacer un llamado de urgencia al Gobierno Nacional, por el riesgo que representa el desbordamiento del Río Negro en sus comunidades.

Emergencia en Quetame

La alcaldesa de Quetame, Elizabeth Sabogal, aseguró que esta fuente hídrica, que usualmente tiene un cauce de aproximadamente 26 metros, hoy cuenta con tres metros para continuar su cauce, debido a la cantidad de material represado.

“Ustedes saben que esto a desbordado las capacidades del municipio y que esto es un compromiso y un trabajo mancomunado con todas las entidades del Gobierno Nacional”, señaló la mandataria.

Pidió acciones por parte del Ministerio de Ambiente porque el riesgo es inminente para las poblaciones del municipio.

Esta situación que se presenta en el Río Negro y este llamado que hacen las autoridades locales no es nuevo, llega cada vez que comienza una temporada de invierno en el país.

Emergencia en Guayabetal

Por su parte, el alcalde de Guayabetal, José Simón Mejía, advierte que ya existe un socavón lateral que afecta el municipio de Quetame y está exponiendo en un grave riesgo la zona urbana de su municipio.

“En caso dado que siga la creciente súbita del Río Negro y siga acumulando material sobre el cauce, esto puede ser una tragedia para todos los habitantes de aguas abajo del sector de Estáteca”, señaló el alcalde.

Mejía indica que esta problemática pasó también el año anterior y que todas las entidades del gobierno nacional tienen conocimiento.

“Nosotros no hemos tenido una repuesta clara y oportuna, no solamente para nosotros como mandatarios sino para todas las comunidades expuestas con esta problemática”.

Añadió que las alcaldías han hecho todo el trabajo que pueden.