Refuerzan inspecciones a grandes concesiones de agua en Cundinamarca ante posible sequía

Bogotá D.C

De cara al fenómeno de El Niño, que se acerca para los últimos meses del año, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) anunció el fortalecimiento de los operativos de control sobre las concesiones de agua vigentes con caudales de más de 10 litros por segundo, así como de aquellas entre 1 y 10 litros por segundo.

Estos operativos los realiza la autoridad ambiental para verificar el uso adecuado del agua y que los sistemas de captación amparados estén con el permiso para garantizar sostenibilidad hídrica de cara al anuncio de fenómeno de El Niño.

“Otorgar una concesión no significa otorgar un permiso sin control, sino que, por el contrario, cada usuario debe cumplir condiciones técnicas, ambientales y de ahorro del recurso y eso es lo que verificamos en nuestras acciones de vigilancia”, afirmó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros.

¿Qué se revisa en esas visitas?

En lo que va corrido del año la CAR ha efectuado 502 visitas, 420 de ellas a concesiones entre 1 y 10 litros por segundo y los 82 restantes a grandes usuarios.

Ballesteros explicó que, en estas visitas se verifica el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corporación es decir caudal captado, obra de captación, sistema de aducción y conducción de las aguas y uso del agua.

También se revisa de manera estricta el cumplimiento de las compensaciones ambientales definidas y la ejecución del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua - PUEAA, a través del cual se busca la reducción de pérdidas, el almacenamiento y uso de aguas lluvias, la implementación de esquemas de reúso del agua, la implementación de sistemas de medición, tecnologías para bajo consumo- TBC y actividades de protección y conservación del recurso hídrico.

Concesiones bajo la lupa

En la actualidad existen cerca de 1.500 concesiones con caudales por encima de 1 litro por segundo otorgadas a personas naturales y jurídicas así: