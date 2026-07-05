Trágico accidente en el Corredor de Carga cerca al peaje de Ceballos

Los retrasos en el reparcheo del Corredor de Carga y el exceso de velocidad, habrían sido la combinación que terminó ocasionando la tragedia donde perdió la vida Estefani Paola Valiente Arnedo, una joven que se desplazaba por ese eje vial como parrillera en moto.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Cuentan testigos que, presuntamente, el conductor de la motocicleta intentó esquivar un hueco y perdió el control del vehículo, generando una caída que produjo el fatal desenlace a escasos metros del antiguo peaje de Ceballos.

Tras lo ocurrido los restos mortales fueron llevados hasta la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla, mientras que quien manejaba resultó con lesiones leves.

Hasta el momento las autoridades no han entregado un reporte oficial.