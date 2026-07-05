Policía de Cartagena capturó tres personas por hurto y porte ilegal de armas de fuego

En el marco de la ofensiva permanente contra el hurto y los delitos de alto impacto, la Policía Nacional en Cartagena logró importantes resultados operativos que permitieron la captura de tres personas por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El primer procedimiento fue adelantado por uniformados de la Zona de Atención del barrio San Pedro, quienes, durante labores de patrullaje, registro y control, capturaron a un hombre conocido como “El Famer”, de 25 años de edad. El sujeto, al notar la presencia policial, asumió una actitud sospechosa, por lo que fue requerido para un registro a persona.

Durante el procedimiento le fue hallada en su poder un arma de letalidad reducida (traumática) tipo pistola, modificada, junto con dos cartuchos sin percutir para la misma. Asimismo, le fueron incautados un teléfono celular y una motocicleta, elementos que, presuntamente, eran utilizados para la comisión de actividades delictivas.

Es de resaltar que alias “El Famer” presenta cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte de estupefacientes (2019), violación de medidas sanitarias (2020), violencia intrafamiliar (2026) y porte ilegal de armas de fuego (2026).

En un segundo resultado operacional, desarrollado en el barrio Policarpa, la oportuna reacción de los uniformados permitió la captura de dos hombres conocidos como “Balceiro” y “Lobo”, de 20 y 24 años de edad, respectivamente, quienes, al parecer, los cuales minutos antes intimidado con arma de fuego y hurtado tres celulares y dos pulseras de oro a dos ciudadanos que transitaban por el lugar.

Durante el procedimiento fue incautada un arma de letalidad reducida (traumática) tipo pistola, modificada, con un cartucho para la misma, una motocicleta, elementos que, presuntamente, eran utilizados para la comisión de actividades delictivas.

A alias “Lobo” le registran cuatro anotaciones judiciales como indiciado por los delitos hurto (2025, 2026) y porte ilegal de armas de fuego (2025, 2026).

De igual forma los elementos recuperados fueron reconocidos por la víctima y posteriormente devueltos, quienes agradecieron la rápida y oportuna reacción de los uniformados.

Los tres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.