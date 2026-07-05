Joven capturado por presunto homicidio de un menor de edad en el barrio La Candelaria

La oportuna reacción de uniformados de la Policía Nacional en Cartagena, permitió la captura de un sujeto por el delito de homicidio.

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Durante una riña entre jóvenes de especial atención constitucional en el callejón Carrillo, del barrio La Candelaria, se presentó un acto de intolerancia en el que resultó un adolescente herido con arma de fuego, quien fue trasladado a un centro médico donde falleció horas después, a pesar del esfuerzo de los galenos.

Por este hecho y de acuerdo con el señalamiento de testigos, fue capturado alias ‘Caché’, de 20 años, quien al parecer participó en el homicidio del adolescente de 16 años. Al indiciado le registra una anotación judicial por el delito de violencia intrafamiliar.

El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, por el presunto delito de homicidio, a la espera de las audiencias ante un juez de control de garantías.

Por su parte, el señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, destacó que en lo corrido del año se han capturado 51 personas por el delito de homicidio y se han incautado 357 armas de fuego, resultado que se traduce en vidas salvadas.

“Continuamos nuestra ofensiva contra los delitos de alto impacto en Cartagena, a través del trabajo articulado entre la Policía, la Fiscalía y, por supuesto, la Alcaldía Distrital, que, sumado al apoyo y la colaboración de la comunidad, nos permite seguir entregando importantes resultados para garantizar la seguridad y convivencia de los cartageneros y sus visitantes”, aseguró.