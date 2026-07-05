I.E. José de la Vega, incluida entre 35 colegios públicos remodelados de Cartagena

La noticia de que la Alcaldía Mayor de Cartagena rehabilitará el bloque A de la Institución Educativa José de la Vega fue recibida con esperanza por toda la comunidad, que durante años esperó una solución definitiva para recuperar uno de los espacios más importantes del plantel y garantizar mejores condiciones para el aprendizaje de sus estudiantes.

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La institución, ubicada en el sector de Santa Rita, hace parte del grupo de 35 colegios oficiales que serán intervenidos por la Administración Distrital, a través de la Secretaría de Educación, dentro de la tercera ola de inversiones del proyecto Modernización de la Infraestructura Educativa, liderado por el alcalde Dumek Turbay Paz.

La intervención permitirá recuperar completamente el bloque A, actualmente inhabilitado por el avanzado deterioro de su estructura, situación que obligó a implementar este año un esquema de alternancia para garantizar la continuidad de las clases.

“Volveremos a tener un bloque completamente recuperado”

La rectora de la institución, Yolima Escorcia, aseguró que el anuncio representa una respuesta esperada por toda la comunidad educativa.

“Recibimos esta noticia con muchas expectativas. Tenemos la esperanza de que vamos a quedar con un bloque totalmente restablecido para el desarrollo de nuestras actividades académicas y pedagógicas. Lo más importante es que los niños van a tener permanencia y no vamos a seguir con esa alternancia que ha provocado que muchas familias trasladen a sus hijos a colegios privados o a otras instituciones porque las condiciones actuales no son las adecuadas”, manifestó.

La directiva explicó que el deterioro del bloque ha impedido utilizar espacios fundamentales para el funcionamiento de la institución.

“Encontramos una institución con muchas dificultades para garantizar la permanencia de los estudiantes porque este bloque está verdaderamente deteriorado. No podemos aprovechar las salas de informática, la biblioteca ni varios espacios pedagógicos y administrativos que hoy permanecen fuera de servicio”, indicó.

Una intervención integral para recuperar espacios esenciales

Las obras contemplan la rehabilitación total del bloque A, incluyendo la intervención de la cubierta, muros, columnas y demás elementos estructurales afectados por el paso del tiempo.

Con estos trabajos también se recuperarán 10 aulas de clase, dos salas de informática y oficinas administrativas y directivas que actualmente no pueden utilizarse debido al riesgo que representa el estado de la infraestructura.

Según la rectora, las condiciones actuales del edificio evidencian la urgencia de la intervención.

“Este bloque está realmente muy mal. La cubierta está deteriorada, las columnas tienen el hierro expuesto, los salones presentan mucha humedad y el deterioro es total. Estas no son las condiciones que se merecen nuestras niñas y niños. José de la Vega es una institución emblemática del sector de Santa Rita y esperamos que esta intervención sea de calidad y permita devolverle estos espacios a toda la comunidad”, afirmó.

El fin de la alternancia

Uno de los principales beneficios de la rehabilitación será poner fin al esquema de alternancia que actualmente afecta el desarrollo académico de los estudiantes.

Debido a que el bloque A permanece fuera de servicio desde el inicio del presente año, la institución reorganizó sus jornadas académicas para atender a los grupos de primaria en la mañana y de bachillerato en la tarde con menos espacios disponibles.

“En este bloque tenemos diez aulas que hoy hacen mucha falta. Desde este año no hemos podido utilizarlas porque las condiciones no garantizan la seguridad de estudiantes, docentes, directivos y personal administrativo. Con esta obra esperamos recuperar la normalidad y brindar las condiciones que nuestros estudiantes merecen”, señaló Escorcia.

La rectora recordó que la comunidad llevaba muchos años insistiendo ante las autoridades para lograr una solución definitiva.

“Llevamos mucho tiempo esperando estas obras. Permanentemente hemos estado haciendo seguimiento ante Infraestructura Educativa, la Secretaría de Educación y con el acompañamiento de toda la comunidad. Esperamos que la intervención avance rápidamente para que muy pronto podamos inaugurar un bloque completamente recuperado y nuestros estudiantes vuelvan a disfrutar de espacios dignos para aprender”, concluyó.

Con esta intervención, la Alcaldía Mayor de Cartagena continúa avanzando en su propósito de transformar la infraestructura educativa de la ciudad y garantizar ambientes escolares seguros, modernos y de calidad para miles de estudiantes cartageneros.