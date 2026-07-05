Dos jóvenes detenidos en el sur de Bolívar por presunto tráfico de estupefacientes

La Policía Nacional en Bolívar, en su lucha diaria contra el tráfico local de estupefacientes, capturó en flagrancia a dos presuntos expendedores de marihuana en el municipio de San Fernando, gracias a la oportuna información suministrada por la comunidad.

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Los hechos se registraron en la vía nacional, sector La Esmeralda, barrio Arriba, donde uniformados de la Zona de Atención Policial atendieron el llamado de varios ciudadanos que alertaron sobre la presencia de dos hombres que, al parecer, se dedicaban a comercializar sustancias estupefacientes en el sector.

De inmediato, los policías desplegaron labores de registro y control que permitieron la captura de los dos sujetos, de 24 y 21 años de edad. Durante el procedimiento les fueron incautadas dos bolsas plásticas con un total de 133 dosis de marihuana.

Según información suministrada por la comunidad, los hoy capturados tendrían puntos estratégicos de expendio en diferentes barrios del municipio y acostumbraban esconder la droga en huecos de troncos y otros sitios improvisados para evitar ser descubiertos por las autoridades.

Los capturados y los elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación Seccional 58, donde deberán responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y un juez de la república definirá sus situaciones judiciales.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó que estos resultados son producto del trabajo articulado entre la institución y la ciudadanía.

“Venimos realizando un trabajo minucioso de investigación y control para identificar y capturar a quienes pretenden afectar la tranquilidad de nuestras comunidades mediante la venta de estupefacientes. La información que suministran los ciudadanos es fundamental para golpear estas redes de microtráfico. Invitamos a la comunidad a seguir denunciando de manera oportuna; juntos continuaremos recuperando los espacios para la convivencia y la seguridad.”

La Policía Nacional reitera que la denuncia ciudadana es una herramienta clave para combatir el microtráfico y hace un llamado a la comunidad para continuar informando cualquier hecho que afecte la seguridad, permitiendo actuar de manera rápida y contundente contra quienes buscan instrumentalizar los barrios para la venta de sustancias ilícitas