Distrito entregó Parque de la Inmaculada Concepción en Villas de La Candelaria

El Gobierno del alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, continúa cumpliendo los compromisos adquiridos con las comunidades. En esta oportunidad, en articulación con la Alcaldía Local 2 de la Virgen y Turística y el Instituto Distrital de Deporte y Recreación (IDER), fue entregado el Parque de la Inmaculada Concepción, un nuevo escenario deportivo y recreativo que beneficiará a más de 8.000 habitantes de Villas de La Candelaria y sectores aledaños.

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La obra, que representó una inversión cercana a los $1.200 millones, permitió transformar cerca de 1.998 metros cuadrados en un moderno escenario con cancha múltiple para la práctica de fútbol, baloncesto y voleibol, brindando a niños, jóvenes y adultos un espacio digno para el deporte, la recreación y la convivencia.

Con este nuevo escenario, más de cinco escuelas de formación deportiva de Villas de La Candelaria y barrios vecinos contarán con un espacio adecuado para sus entrenamientos, beneficiando a cerca de 200 deportistas, entre niños, niñas y jóvenes de las ramas femenina y masculina, quienes ahora podrán fortalecer sus procesos de formación en condiciones dignas.

Giovanni Carrasquilla, director de Fomento Deportivo y Recreativo del IDER, destacó que esta entrega hace parte del cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad por el gobierno del alcalde Dumek Turbay, en articulación con la Alcaldía Local 2, y resaltó la importancia del deporte como motor de transformación social.

“Sabemos que el deporte es una herramienta de transformación social. Este nuevo escenario traerá desarrollo para la comunidad y permitirá que los niños tengan un espacio para desarrollar sus habilidades y talentos. Lo más importante ahora es que la comunidad se apropie de este lugar, lo cuide y lo mantenga para las nuevas generaciones”.

Asimismo, resaltó el significado que tiene este escenario para quienes se forman deportivamente en el sector.

“Este nuevo escenario deportivo es un orgullo. Aquí muchos niños y jóvenes podrán crecer, desarrollar su talento y seguir construyendo sus sueños. Esperamos que de este espacio salgan grandes deportistas que representen a Cartagena y a Colombia”.

Como componente social de la obra, se destaca la generación de 50 empleos, priorizando la contratación de mano de obra local, en concordancia con la visión de desarrollo e inclusión del Gobierno distrital.

La entrega del Parque de la Inmaculada Concepción se suma a las obras que el Distrito ha ejecutado recientemente en Villas de La Candelaria. A comienzos de este año, se puso al servicio de la comunidad una moderna cancha sintética con graderías cubiertas, gimnasio biosaludable, parque infantil, zona de calistenia, senderos peatonales e iluminación, y hace pocas semanas fue habilitada una nueva vía en concreto rígido de más de 330 metros lineales, que mejora la conexión entre Villas de La Candelaria y Portales de Alicante.