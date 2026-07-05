Conozca los compromisos del IPCC frente al PES Vida de Barrio de Getsemaní

Tras la histórica inclusión de la Vida de Barrio de Getsemaní en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación por parte del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) avanzará en la definición de su hoja de ruta para cumplir las acciones que le corresponden dentro del Plan Especial de Salvaguardia (PES), instrumento que orienta la protección y fortalecimiento de este patrimonio cultural.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Como parte de las cuatro líneas estratégicas que conforman el PES, el IPCC asumirá acciones enfocadas en la salvaguardia de las manifestaciones culturales, el fortalecimiento de los procesos comunitarios y la articulación con las entidades e instituciones que hacen parte de la implementación del plan.

“Vivimos un momento histórico. Esta declaratoria es el reconocimiento a una comunidad que, por generaciones, ha sabido preservar su identidad. Este logro es el resultado de un esfuerzo colectivo que hoy permite proteger nuestra historia y fortalecer nuestro futuro. Proteger el patrimonio es proteger a las comunidades que le dan vida, garantizando que sus saberes, prácticas y expresiones culturales permanezcan y se transmitan de generación en generación. Esa es la verdadera esencia de la vida de barrio y el legado que hoy el país reconoce en Getsemaní. Hoy no solo celebramos una declaratoria; celebramos a una comunidad que ha demostrado que su mayor patrimonio son las personas”, afirmó María Patricia Porras, secretaria general de Cartagena, en representación del alcalde Dumek Turbay.

En el marco del ente gestor transitorio del PES, el Instituto trabajará de manera coordinada con la comunidad, la Escuela Taller Cartagena de Indias y las diferentes dependencias de la Alcaldía para impulsar las acciones contempladas en este instrumento de salvaguardia, contribuyendo a la protección y fortalecimiento de manifestaciones emblemáticas como el Cabildo de Getsemaní, el Campeonato de Bola de Trapo, el Festival del Barrilete y Ángeles Somos.

“Esta declaratoria representa un compromiso compartido con la protección del patrimonio vivo de Getsemaní. Desde el IPCC aportaremos nuestra capacidad técnica e institucional para avanzar en la implementación del Plan Especial de Salvaguardia, siempre de la mano de la comunidad y de las entidades competentes, con el propósito de fortalecer estas expresiones culturales y garantizar su permanencia para las futuras generaciones”, aseguró Shirley Tuñón, directora del IPCC.

Como parte de este proceso, el Instituto liderará espacios de articulación interinstitucional con entidades distritales como las secretarías de Planeación, Hacienda y Educación, bajo la coordinación de la Escuela Taller Cartagena de Indias y junto con los postulantes del PES, con el fin de avanzar en las distintas líneas de acción contempladas en este instrumento de salvaguardia.