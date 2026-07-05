Bloqueo por falta de agua paraliza Troncal de Occidente a la altura de San Jacinto

La falta de agua potable volvió a provocar una protesta ciudadana en el municipio de San Jacinto, Bolívar. Un grupo de habitantes bloqueó la Troncal de Occidente y completa cinco días, exigiendo una solución a los problemas de abastecimiento que, según denuncian, afectan desde hace varios días a distintos sectores de la población.

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La manifestación se desarrolla sobre el corredor vial que comunica a Cartagena con los municipios de los Montes de María, donde los ciudadanos atravesaron objetos sobre la carretera e impidieron el paso de vehículos en ambos sentidos.

La protesta ocasionó una fuerte congestión vehicular. Decenas de buses, tractocamiones, vehículos particulares y motocicletas permanecen represados mientras avanzaban los diálogos entre la comunidad y las autoridades para intentar restablecer la movilidad.

Los manifestantes aseguran que el suministro de agua ha sido irregular y que, pese a los reiterados reclamos, no han recibido una respuesta que permita normalizar el servicio. Por esa razón, decidieron acudir al bloqueo de la vía como mecanismo de presión para llamar la atención de las entidades responsables.

Entretanto, las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores mantenerse informados sobre el estado de la vía y atender las indicaciones en el sector.

La comunidad insiste en que no levantará la manifestación hasta recibir compromisos concretos que garanticen el restablecimiento del servicio de agua potable y una solución de fondo a una problemática que, afirman, se ha repetido en varias oportunidades.