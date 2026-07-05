Atraco en Los Alpes causa preocupación entre la comunidad: no se reportan capturas

Un video que comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas dejó en evidencia un nuevo hecho de inseguridad que, según las primeras versiones, ocurrió en el barrio Los Alpes, en Cartagena.

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Las imágenes muestran el momento en que varias personas permanecían reunidas en un establecimiento comercial para observar un encuentro de la Selección Colombia, cuando fueron sorprendidas por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.

De acuerdo con el registro audiovisual, uno de los presuntos delincuentes descendió del vehículo e ingresó al lugar empuñando un arma de fuego. Su primera víctima fue una mujer que sostenía un teléfono celular, el cual le arrebató tras intimidarla y apuntarle a la cabeza.

Posteriormente, el hombre recorrió el establecimiento y despojó de sus pertenencias a otros clientes, mientras su cómplice permanecía esperándolo en la motocicleta. Una vez cometido el robo, ambos huyeron del sitio con rumbo desconocido.

El video también permitió conocer algunas características físicas del presunto responsable. Se trata de un hombre de piel trigueña, contextura delgada y una estatura aproximada de 1,70 metros. Vestía un suéter blanco, pantalón jean y tenis, además de una gorra negra con la que cubría parte de su rostro para dificultar su identificación.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre este caso ni han confirmado capturas relacionadas con el atraco.