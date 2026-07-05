Adolescente de 16 años murió tras ser apuñalado durante riña en Magangué

Un hecho de intolerancia cobró la vida de un adolescente de 16 años en el municipio de Magangué, Bolívar, luego de una riña registrada en el barrio Yatí.

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La víctima fue identificada como Esteban Rafael Restrepo Martínez, quien asistía al evento junto a varias personas que se encontraban compartiendo en un baile de picó organizado sobre una vía pública del sector.

De acuerdo con las primeras versiones conocidas, en medio de la celebración se presentó una discusión que, por circunstancias que son investigadas terminó convirtiéndose en un enfrentamiento físico. En medio del altercado, uno de los involucrados habría sacado un arma blanca y atacó al menor de edad en repetidas ocasiones.

Tras la agresión, el presunto responsable escapó del lugar, mientras asistentes al evento auxiliaron a Esteban Rafael y lo trasladaron de urgencia al Hospital La Divina Misericordia.

Aunque el personal médico intentó estabilizarlo, el joven falleció debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable del homicidio.