Repartidor de gaseosas fue herido con arma de fuego en la Av. Crisanto Luque
Al parecer, el atentado no estaría dirigido a esa persona
Señala la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Chile, Avenida Crisanto Luque, el viernes 3 de julio de 2026 siendo aproximadamente la 1:30 p.m, resultó lesionado con arma de fuego un repartidor de gaseosas de 45 años, natural de Cartagena, quien fue trasladado a un centro asistencial y de acuerdo a los galenos, se encuentra bajo observación médica.
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Testigos del sector manifestaron que se escucharon unos disparos, resultando herido al parecer, de forma colateral.
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación investigan los hechos.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.