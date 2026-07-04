Repartidor de gaseosas fue herido con arma de fuego en la Av. Crisanto Luque

Señala la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Chile, Avenida Crisanto Luque, el viernes 3 de julio de 2026 siendo aproximadamente la 1:30 p.m, resultó lesionado con arma de fuego un repartidor de gaseosas de 45 años, natural de Cartagena, quien fue trasladado a un centro asistencial y de acuerdo a los galenos, se encuentra bajo observación médica.

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Testigos del sector manifestaron que se escucharon unos disparos, resultando herido al parecer, de forma colateral.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación investigan los hechos.