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04 jul 2026 Actualizado 15:42

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Cartagena

Repartidor de gaseosas fue herido con arma de fuego en la Av. Crisanto Luque

Al parecer, el atentado no estaría dirigido a esa persona

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Señala la Policía Metropolitana de Cartagena que en el barrio Chile, Avenida Crisanto Luque, el viernes 3 de julio de 2026 siendo aproximadamente la 1:30 p.m, resultó lesionado con arma de fuego un repartidor de gaseosas de 45 años, natural de Cartagena, quien fue trasladado a un centro asistencial y de acuerdo a los galenos, se encuentra bajo observación médica.

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Testigos del sector manifestaron que se escucharon unos disparos, resultando herido al parecer, de forma colateral.

La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación investigan los hechos.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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