Dos personas capturadas por violencia intrafamiliar en San Francisco y Daniel Lemaitre

En desarrollo de los planes de registro, control y verificación de antecedentes, la Policía Nacional capturó en Cartagena a dos personas que eran requeridas por la justicia por el delito de violencia intrafamiliar.

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El primer resultado operativo se registró en el barrio San Francisco, en la calle Los Almendros, donde fue capturado un hombre conocido como ‘Kike’, de 34 años. Durante la verificación de antecedentes, los uniformados constataron que era requerido por el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías No. 17 de Cartagena por el delito de violencia intrafamiliar agravada.

El segundo procedimiento tuvo lugar en el barrio Daniel Lemaitre, sector La Paz, donde fue capturado un hombre conocido como ‘Pájaro’, de 29 años. Al verificar sus antecedentes judiciales, los policías establecieron que era requerido por el Juzgado Penal Municipal con Función de Control de Garantías No. 10 de Cartagena, mediante una orden judicial vigente por el delito de violencia intrafamiliar.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para continuar con los procesos judiciales correspondientes y definir su situación jurídica.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso con la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar e invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente estos hechos a través de la línea de emergencia 123, la Línea 155 de orientación para mujeres víctimas de violencia o ante la Fiscalía General de la Nación”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

El oficial reiteró que la denuncia es fundamental para activar la acción de las autoridades, proteger a las víctimas y lograr que los responsables respondan ante la justicia.