Asocars destaca designación de Fabio Arjona como nuevo ministro de Ambiente

La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) expresó su satisfacción por la designación de Fabio Arjona como nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella, al considerar que su amplia trayectoria en la gestión ambiental y su profundo conocimiento de los territorios representan una fortaleza para el Sistema Nacional Ambiental (SINA).

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El presidente de la Junta Directiva de Asocars, Ángelo Bacci, destacó que Arjona ha construido una sólida carrera al servicio de la protección del patrimonio natural del país, desempeñándose como director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y como viceministro de Ambiente, experiencias que le han permitido conocer de primera mano los desafíos ambientales de las regiones y el papel estratégico que cumplen las Corporaciones Autónomas Regionales.

“Recibimos con satisfacción la designación del doctor Fabio Arjona como nuevo ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, un profesional que encabezará y será el líder del Sistema Nacional Ambiental, conocedor de sus debilidades y de sus potencialidades. Con Arjona, el SINA gana un líder con experiencia, visión ambiental y un profundo conocimiento de las regiones y de las Corporaciones Autónomas Regionales, fundamentales para la protección de los recursos naturales del país”, afirmó Ángelo Bacci.

El presidente de la Junta Directiva de Asocars reiteró que las Corporaciones Autónomas Regionales mantienen toda la disposición de trabajar de manera articulada con el nuevo ministro para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental, consolidar una gestión más eficiente en los territorios y avanzar en la protección de la biodiversidad, el recurso hídrico y los ecosistemas estratégicos de Colombia.

Por su parte, el director ejecutivo de Asocars, Yesid González, manifestó que la designación del nuevo ministro representa una oportunidad para consolidar el trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y las autoridades ambientales regionales.

“Las Corporaciones Autónomas Regionales estamos preparadas para seguir siendo aliadas estratégicas del Gobierno Nacional. Conocemos la capacidad, la experiencia y el compromiso del ministro Fabio Arjona con el ambiente, y estamos convencidos de que, trabajando de manera coordinada, podremos fortalecer el Sistema Nacional Ambiental, impulsar una gestión más eficiente en los territorios y avanzar en la conservación de la biodiversidad, la protección del recurso hídrico y la adaptación al cambio climático”, señaló González.

Asocars reiteró que ratifica su compromiso de trabajar de la mano con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para fortalecer el Sistema Nacional Ambiental, promover una mayor articulación institucional y consolidar políticas públicas que respondan a las necesidades de los territorios y contribuyan a la conservación del patrimonio natural de Colombia.