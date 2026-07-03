Dos padrastros condenados por agredir a sus hijastras en Cartagena

Las pruebas presentadas por fiscales de la Unidad del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar, permitieron que jueces de conocimiento condenaran a dos hombres que abusaron sexualmente de sus hijastras en Cartagena.

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Una de las sentencias fue emitida en contra de un hombre de 37 años que aprovechó los momentos a solas con la hija de su pareja, a quien sometió a tocamientos de índole sexual, además de accederla carnalmente.

Familiares de la niña, de 7 años, denunciaron el hecho luego de sorprender en flagrancia al ahora condenado cuando agredía a la menor de edad, el 19 de mayo de 2024, en una vivienda del barrio La Sevillana.

La pena de prisión impuesta fue de 30 años. Por hechos similares, otro hombre fue condenado a 18 años de prisión por agredir sexualmente a sus hijastras de 10 y 12 años. Los acontecimientos ocurrieron en el barrio Bicentenario, en 2014.

El ente acusador determinó que el sentenciado aprovechó la confianza depositada en él por la madre de las víctimas para someter a las niñas a vejámenes sexuales.

La Fiscalía evidenció que el investigado, de 54 años, les ofrecía regalos para que no contaran lo sucedido. En otras oportunidades eran amenazadas de muerte.

En ambos casos los investigados fueron encontrados responsables de delitos como actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, las dos conductas agravadas. Contra estas decisiones proceden los recursos de ley.