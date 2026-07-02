Presunto atracador huyó con celulares pero fue capturado por la Policía en Cartagena

La rápida reacción de las patrullas de vigilancia permitió la captura de un presunto delincuente, conocido con el alias de ‘El Cabe’, señalado de ingresar a una vivienda en el barrio Pie de la Popa y apoderarse de varios elementos de valor.

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Según las investigaciones preliminares, el hombre, de 34 años, habría cometido el hurto mediante la modalidad de ventosa y emprendió la huida. Sin embargo, la oportuna información suministrada por la comunidad y el despliegue inmediato de los uniformados permitieron localizarlo e interceptarlo a pocas cuadras del lugar de los hechos.

Durante el procedimiento de registro le fueron hallados un iPhone 17 Pro Max, un Samsung Galaxy A26, un reloj inteligente, una tableta, un parlante y otros elementos, cuyo valor supera los 13 millones de pesos. Los objetos fueron recuperados y devueltos a su propietario.

Avanzan las investigaciones para establecer si el capturado tendría participación en otros casos de hurto registrados recientemente en este sector de Cartagena.

En lo corrido del presente año, la Policía Metropolitana de Cartagena ha capturado 3.746 personas por diferentes conductas delictivas, de las cuales 567 han sido por el delito de hurto.

“La capacidad de reacción de nuestros uniformados y el apoyo permanente de la ciudadanía continúan siendo fundamentales para combatir el delito. Seguiremos fortaleciendo las acciones operativas para capturar a quienes afectan la seguridad y la convivencia de los cartageneros”, manifestó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho que afecte la seguridad ciudadana a través de la línea de emergencia 123, bajo absoluta reserva.