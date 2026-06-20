“No existe ninguna prueba que ponga en duda la legitimidad de las elecciones”: Gregorio Eljach

El procurador general de la Nación se refirió a las elecciones de este domingo 21 de junio. / Foto: Suministrada

A pocas horas de la segunda vuelta presidencial, el jefe del Ministerio Público, Gregorio Eljach, afirmó que el país llevará a cabo la jornada electoral de este domingo 21 de junio con confianza en las instituciones y con el respaldo de diferentes entidades del Estado colombiano para garantizar la transparencia de los comicios.

“Hace 357 días emprendimos una alianza con la Contraloría General y la Registraduría Nacional; y también con los estamentos más importantes de la sociedad, lo que devolvió la confianza a los colombianos en su democracia. Hemos logrado mantener viva la fe de los colombianos en sus instituciones”, dijo.

Llamado a la participación masiva en la segunda vuelta

Eljach mencionó que durante las recientes jornadas electorales se ha registrado una participación significativa de la ciudadanía y que, en todos los casos, los procesos se han desarrollado sin alteraciones graves del orden público.

“El pasado 31 de mayo, más de 24 millones de colombianos votamos en la primera vuelta de la elección presidencial en completa paz. Estamos muy orgullosos de haber acompañado a la mayoría de colombianos a derrotar el fantasma del fraude electoral. Colombia le ha puesto un sello de legitimidad indiscutible a su democracia”, afirmó.

Además, agregó que “están dadas las condiciones para que vivamos una jornada democrática, segura, transparente y ejemplar, en completa paz”.

Garantías institucionales y respeto por los resultados

El procurador señaló que no existe ningún elemento que ponga en duda la validez de las elecciones en Colombia.

“No existe ninguna prueba ni argumento que ponga en duda la legitimidad de la elección que haremos los colombianos”, dijo.

Finalmente, hizo un llamado a respetar los resultados de la segunda vuelta presidencial una vez concluya la jornada electoral, sin importar el desenlace de la contienda.

“Después de votar, respetemos los resultados y acatemos el veredicto de las urnas en completa paz electoral”, concluyó.