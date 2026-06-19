Aplazan Feria Agropecuaria de Ibagué por recomendación de las autoridades

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Edilberto Pava, gerente de Infibagué, en el más reciente consejo de seguridad previo a la segunda vuelta presidencial se pidió al instituto reprogramar la 58° Feria Agropecuaria e Industrial, Bovina Grado A, Equina y de Especies Menores; prevista para el último puente festivo del mes de junio.

“El consejo de seguridad de Ibagué se ha manifestado y en Infibagué, siendo responsables y respetuosos de las autoridades, hemos acogido el llamado que nos hacen las fuerzas del orden público de aplazar la Feria Agropecuaria, muy pronto estaremos contándoles la nueva fecha a realizarse, una vez las autoridades nos den viabilidad”, aseguró Edilberto Pava, gerente de Infibagué.

Ante las alertas de seguridad en todo el país por la segunda vuelta presidencial; y con motivo de los eventos masivos programados también en el marco del 52° Festival Folclórico Colombiano, la Fuerza Pública no contará con todo el personal para garantizar la seguridad en todas las actividades.

“El consejo de seguridad nos sugiere no realizar la Feria. Por consiguiente, se aplaza para una fecha cuando tengamos las condiciones de seguridad”, dijo Edilberto Pava.

Finalmente, el instituto hizo un llamado a los ciudadanos estar atentos a las redes sociales oficiales de Infibagué, para la nueva fecha de la 58° Feria Agropecuaria e Industrial, Bovina Grado A, Equina y de Especies Menores.

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