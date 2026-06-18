Interconexión entre plantas El Bosque y El Cerro ampliarán oferta de agua en Cartagena

Aguas de Cartagena continúa ejecutando obras para fortalecer el sistema de acueducto de la ciudad. Una de ellas es la instalación de una nueva conexión en el sector de Santa Clara, que permitirá integrar una tubería de 600 mm de diámetro proveniente de la Planta de Tratamiento El Cerro con una red existente abastecida por la Planta El Bosque.

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Esta intervención permitirá mejorar la continuidad del servicio a los barrios Ceballos, Nuevo Campestre, Vista Hermosa y Santa Clara desde la Planta El Cerro, fortaleciendo la capacidad operativa del sistema, beneficiando a más de 1.000 usuarios.

Asimismo, la intervención permitirá incrementar la oferta de distribución desde la PTAP El Cerro, contribuyendo a una mayor estabilidad operativa del sistema.

Las actividades se encuentran en ejecución y se prevé su puesta en servicio durante el mes de julio de 2026.

Con estas obras, Aguas de Cartagena avanza en el fortalecimiento de la capacidad operativa del sistema, mejorar la respuesta ante contingencias y promover una gestión más eficiente del recurso hídrico, en beneficio de la comunidad.