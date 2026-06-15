En Olaya presunto sicario asesinó a su víctima y terminó muerto por la comunidad
El violento suceso tuvo lugar en el sector La Arrocera
En el barrio Olaya Herrera, sector La Arrocera, se presentaron los homicidios de Jhonatan Utria Miranda, de 28 años de edad, natural de Cartagena, y José Carlos Rodríguez Segovia, de 21 años, de Cartagena, quienes fueron trasladados a un centro asistencial, donde fallecen.
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Testigos del sector manifestaron que, al parecer, José Carlos llegó al lugar de los hechos y le dispara a Johnatan. Acto seguido, varias personas que se encontraban cerca se abalanzan contra el agresor, le quitan el arma y lo hieren de gravedad.
A Jhonatan Utria le registran 2 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2023 y 2024).
A José Rodríguez le registran 3 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2023), lesiones personales (2021) y porte ilegal de armas de fuego (2023).
Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.