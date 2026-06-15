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15 jun 2026 Actualizado 15:04

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En Olaya presunto sicario asesinó a su víctima y terminó muerto por la comunidad

El violento suceso tuvo lugar en el sector La Arrocera

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En el barrio Olaya Herrera, sector La Arrocera, se presentaron los homicidios de Jhonatan Utria Miranda, de 28 años de edad, natural de Cartagena, y José Carlos Rodríguez Segovia, de 21 años, de Cartagena, quienes fueron trasladados a un centro asistencial, donde fallecen.

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Testigos del sector manifestaron que, al parecer, José Carlos llegó al lugar de los hechos y le dispara a Johnatan. Acto seguido, varias personas que se encontraban cerca se abalanzan contra el agresor, le quitan el arma y lo hieren de gravedad.

A Jhonatan Utria le registran 2 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2023 y 2024).

A José Rodríguez le registran 3 anotaciones judiciales por los delitos de homicidio (2023), lesiones personales (2021) y porte ilegal de armas de fuego (2023).

Realizaron la inspección técnica a cadáver funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

Andrés Vizcaíno Villa

Andrés Vizcaíno Villa

Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.

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