Cayeron 578 kilos de cocaína camuflados en pulpa de guayaba: operación fue en Cartagena
La droga tenía como destino Italia
En el puerto de Cartagena, la Policía Nacional de Colombia logró la incautación de 578 kilogramos de cocaína que se encontraban ocultos y mezclados con pulpa de guayaba, al interior de un contenedor con destino a Italia.
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Este resultado representa un nuevo golpe a las rutas internacionales del narcotráfico y a las economías criminales, que buscan utilizar el comercio exterior para traficar estupefacientes hacia Europa.
“Mi reconocimiento a nuestros policías, investigadores y a cada hombre y mujer que continúa trabajando con rigor técnico y compromiso para proteger al país y cerrarles el paso a las organizaciones criminales transnacionales”, aseguró el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Andrés Vizcaíno Villa
Periodista cartagenero con experiencia en comunicación pública. Músico y apasionado por la radio.