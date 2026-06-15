Cayeron 578 kilos de cocaína camuflados en pulpa de guayaba: operación fue en Cartagena

En el puerto de Cartagena, la Policía Nacional de Colombia logró la incautación de 578 kilogramos de cocaína que se encontraban ocultos y mezclados con pulpa de guayaba, al interior de un contenedor con destino a Italia.

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Este resultado representa un nuevo golpe a las rutas internacionales del narcotráfico y a las economías criminales, que buscan utilizar el comercio exterior para traficar estupefacientes hacia Europa.

“Mi reconocimiento a nuestros policías, investigadores y a cada hombre y mujer que continúa trabajando con rigor técnico y compromiso para proteger al país y cerrarles el paso a las organizaciones criminales transnacionales”, aseguró el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez.