Amaya ratifica a Sáchica como sede del Concurso Departamental de Bandas y responde a críticas

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, confirmó que el Concurso Departamental de Bandas se realizará este año en el municipio de Sáchica, luego de que surgieran inquietudes sobre un posible traslado del evento desde Paipa. El mandatario explicó que la decisión no es nueva y recordó que desde la edición anterior se anunció que el municipio ganador tendría la posibilidad de convertirse en sede del certamen departamental. Según Amaya, se trata de un concurso de carácter departamental y, por lo tanto, todos los municipios tienen derecho a aspirar a organizarlo.

Durante una declaración pública, el gobernador señaló que Sáchica realizó un esfuerzo significativo para postularse como sede y destacó el compromiso de la administración municipal con la promoción de la cultura musical. Amaya aseguró que, pese a contar con menores recursos económicos que otros municipios del departamento, Sáchica ha brindado un respaldo importante a la organización del evento. En ese sentido, defendió la decisión y afirmó que también es una forma de reconocer el trabajo y la gestión de los municipios que apoyan el fortalecimiento de las bandas musicales.

El mandatario aclaró además que el cambio de sede únicamente aplica para el Concurso Departamental de Bandas y que el tradicional Concurso Nacional de Bandas continuará realizándose en Paipa, municipio que históricamente ha acogido este certamen. Según indicó, la Gobernación de Boyacá ha destinado más de 700 millones de pesos para respaldar la realización del evento nacional y mantendrá ese apoyo. Finalmente, invitó a las delegaciones de todo el departamento a participar en el Concurso Departamental de Bandas, que se llevará a cabo los días 1 y 2 de agosto en Sáchica, y anunció que el municipio ganador tendrá la posibilidad de convertirse en la sede de la próxima edición.