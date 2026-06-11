Paiva vibró con la versión 27 del Festival del Mango

La vereda de Paiva se convirtió en el corazón de la cultura y la alegría con la exitosa realización de la versión 27 del Festival del Mango, una de las festividades más emblemáticas de Santa Rosa de Lima y del norte de Bolívar.

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Miles de asistentes, entre habitantes y visitantes, disfrutaron de una jornada cargada de tradición, gastronomía, folclor y entretenimiento, en la que el mango fue el gran protagonista.

Los participantes degustaron una amplia variedad de productos derivados de esta fruta insignia de la región, mientras disfrutaban de concursos, muestras culturales, actividades recreativas y una programación diseñada para toda la familia.

La fiesta alcanzó uno de sus momentos más memorables con la presentación musical de El Conde, quien puso a bailar a los asistentes al ritmo de la salsa y convirtió la celebración en un verdadero encuentro de integración y alegría popular.

Más que una festividad, el Festival del Mango se consolida cada año como una vitrina para exaltar las raíces campesinas, fortalecer la identidad cultural y dinamizar la economía local, beneficiando a productores, emprendedores y familias de la zona rural.

El alcalde de Santa Rosa de Lima, Harvis Bello Elles, destacó la importancia de seguir impulsando estos espacios que preservan las tradiciones y generan oportunidades para las comunidades.

“El Festival del Mango representa el esfuerzo, la creatividad y el orgullo de nuestra gente. Es una muestra de lo mejor de nuestra cultura y de la capacidad de nuestras comunidades para convertir sus tradiciones en desarrollo. Desde la administración seguiremos respaldando estas iniciativas que fortalecen el turismo, la economía y el sentido de pertenencia de los santarroseños”, afirmó el mandatario.

La Administración Municipal agradeció a organizadores, expositores, artistas, líderes comunitarios y asistentes por hacer posible el éxito de esta vigésima séptima edición, ratificando su compromiso con el fortalecimiento de las expresiones culturales que enriquecen la identidad de Santa Rosa de Lima.