Lotería de Manizales: resultados del 18 de febrero de 2026

La Lotería de Manizales se juega todos los miércoles a las 10:30 de la noche, mismo día de la Lotería del Meta y la Lotería del Valle del Cauca. Es importante destacar que puede ver esta lotería en transmisión en vivo por el YouTube Live o por Facebook Live en la cuenta oficial.

Resultados Lotería de Manizales HOY 18 de febrero de 2026

Este 18 de febrero de 2026 se jugó el sorteo 4943 de la Lotería de Manizales por un premio mayor de 2.600 millones de pesos.

El resultado del premio mayor es: x de la serie x.

No se pierda todos resultados de los demás premios de la Lotería de Manizales aquí:

¿Cómo jugar la Lotería de Manizales?

Para comercializar la Lotería de Manizales se cuenta con una red de distribuidores localizados en casi todos los departamentos del país, contribuyendo a generar empleo en familias que se dedican a esta actividad.

Asimismo, el billete de la Lotería de Manizales puede obtenerlo por un costo de $10.000 y la fracción a $2.000, acudiendo a cualquiera de las sucursales o podrá comprarlo en línea siguiendo los pasos a continuación:

Ingrese a la página de la lotería.

Eligiendo una de las modalidades, entre ellas Lottired.

Regístrese si aún no tiene cuenta o ingrese con sus credenciales.

Seleccione la de su interés con la opción ‘Jugar ahora’.

Acá tendrá dos alternativas de juego: Al azar , es decir que se elegirán números sistemáticamente o escogiendo sus números de la suerte.

, es decir que se elegirán números sistemáticamente o de la suerte. Deberá elegir la cantidad de fracciones, su número y listo. Realizar el pago a través de PSE y esperar el resultado millonario.

La Lotería de Manizales fue creada en 1992 de la mano de las autoridades del departamento de Caldas.

¿Cuáles son los premios de la Lotería de Manizales?

Las personas que deseen participar en la Lotería de Manizales tendrán diversas posibilidades de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrá elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final en el correspondiente orden de izquierda a derecha.

Premio Mayor: 2.200′000.000 pesos.

2.200′000.000 pesos. Premio Seco de 80′000.000 pesos.

80′000.000 pesos. Premio Seco de 60′000.000 pesos.

60′000.000 pesos. Premio Seco de 30’000.000 pesos.

30’000.000 pesos. Premio Seco de 20’000.000 pesos.

20’000.000 pesos. Seco sin serie: 96.386 pesos.

¿Qué premios puede ganar con aproximación de números?

Última Premio Mayor: 216.867 pesos.

216.867 pesos. Dos primeras del Mayor: 4.518.072 pesos.

4.518.072 pesos. Dos últimas del Mayor: 4.518.072 pesos.

4.518.072 pesos. Tres primeras cifras del Mayor: 25.602.410pesos.

25.602.410pesos. Dos primeras y última del Mayor: 25.602.410 pesos.

25.602.410 pesos. Tres últimas cifras del Mayor: 25.602.410pesos.

25.602.410pesos. Premio Mayor en cualquier orden: 27.108.434 pesos.

Las personas podrán conocer el valor de los premios por medio del simulador de premios haciendo clic AQUÍ, allí podrá verificar el valor del premio antes y después del porcentaje de la retención de la fuente que corresponde al 20 %, esto se aplica a premios mayores a 48 Unidades de Valor Tributario (UVT).

