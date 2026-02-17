Alcalde de Tunja pide suspender funcionamiento de las cámaras de fotomultas que ellos mismos habían

Alcalde de Tunja anunció que se suspenderá la puesta en marcha que la misma secretaría de Movilidad había anunciado que empezaría a operar a mediados de marzo de 2026.

Tunja

Contrario a lo que dijo el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, frente a suspender temporalmente el funcionamiento de las cámaras de fotomultas instaladas en varios puntos del norte de la ciudad se conoció que la Secretaría de Movilidad fue la entidad que solicitó en 2025 la instalación ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Los documentos demuestran que durante ese año se radicaron al menos 5 solicitudes. Estas peticiones fueron aprobadas entre agosto y diciembre.

Los documentos oficiales confirman que los trámites fueron gestionados por la actual administración municipal, lo que descarta que la instalación de estos sistemas haya sido solicitada en gobiernos anteriores como se ha dicho desde la alcaldía.

“Mi compromiso es con la comunidad no con contratos de administraciones anteriores”, dijo el alcalde Krasnov en un video publicado en las redes oficiales de la alcaldía de Tunja el 15 de febrero, donde anunció que se suspenderá la puesta en marcha del sistema que la misma secretaría de Movilidad había anunciado que empezaría a operar a mediados de marzo de 2026.