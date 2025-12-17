Un hecho de intolerancia desencadenó en el homicidio de dos hermanos en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó que se registró en la madrugada de este miércoles 17 de diciembre un doble caso de homicidio al parecer en medio de un hecho de intolerancia en el barrio Combeima al sur de la ciudad.

“Hacia las 3:45 de la madrugada la patrulla de vigilancia en el barrio Combeima encuentra en vía pública a dos personas sin signos vitales quienes presentan lesiones por arma de fuego”, dijo el coronel, Diego Mora Muñoz, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

De acuerdo con las autoridades la primera hipótesis de la información recolectada en el lugar de los hechos, el ataque se habría presentado en medio de una riña “Posiblemente debido a la riña se habrían presentado los hechos, las personas fueron identificadas como Cristian Mauricio Mahecha y Juan David Mahecha”.

Según información de la Policía, Cristian Mauricio Mahecha presenta anotaciones judiciales por parte de la Fiscalía General de la Nación entre las que están cinco por hurto, una por lesiones personales, porte de estupefacientes, cuatro por violencia intrafamiliar y una por receptación.

“Se invita a la comunidad que tenga información que nos permita adelantar la investigación teniendo en cuenta que no se descarta otro móvil de los hechos”, puntualizó el coronel, Diego Mora, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

Las autoridades investigan una versión en la que al aparecer los atacantes se movilizaban en un vehículo Chevrolet Spark del que descendió una persona que habría tenido un altercado con las víctimas, luego de esto disparó en varias oportunidades.