Asesinan a reconocido comerciante en Ataco, sur del Tolima

Tolima

Hay consternación en Ataco, municipio ubicado en el sur del Tolima, por un aparente ataque sicarial que dejó a un hombre fallecido y a otro con heridas de gravedad.

De acuerdo con el informe de la Policía Nacional, el ataque ocurrió sobre el mediodía del martes 16 de diciembre, al interior de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Centro. Hombres armados habrían llegado hasta el lugar a bordo de una motocicleta y luego dispararon contra las dos víctimas.

Como Daniel Jiménez González, de 38 años, fue identificado el propietario de un establecimiento dedicado a la venta de insumos agrícolas, quien murió a causa del violento ataque. La otra víctima, que sobrevivió, fue identificada como Libardo Olivera, de 63 años.

“Una de estas personas pierde la vida a causa de la gravedad de las heridas y la otra se encuentra en proceso de recuperación. Las primeras informaciones indican que los delincuentes se transportaban en una motocicleta de mediano cilindraje, y emprendieron la huida por la vía hacia el corregimiento Santiago Pérez”, contó el capitán José Luis Garzón, comandante del Distrito de Policía Chaparral.

Las autoridades avanzan en la investigación para hallar a los responsables del ataque sicarial, para lo cual pidieron la ayuda de la comunidad, que puede entregar información a través de la línea 123 o en el cuadrante de Policía más cercano.