Colombia tendrá nuevo aeropuerto internacional: operará en reconocida ciudad sus parques acuáticos

Colombia se prepara para dar un paso histórico en materia de conectividad aérea con la consolidación de un nuevo aeropuerto internacional que promete impulsar el desarrollo económico, social y turístico del oriente del país.

Esta megaobra no solo busca modernizar la infraestructura existente, sino también equilibrar el mapa aéreo nacional, acercando las oportunidades del comercio global y el turismo internacional a una región que hasta hace poco dependía casi por completo de los aeropuertos de Bogotá y Villavicencio.

De acuerdo con el último reporte de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, una de las regiones más importantes de país avanza con la adecuación de un nuevo aeropuerto internacional en Colombia.

Este proyecto de infraestructura se da con el fin de mejorar con la oferta aeroportuaria del país, con el objetivo de que Colombia de dar un impulso económico al país por medio del turismo.

Cuál es el nuevo aeropuerto internacional de Colombia

Desde el Gobierno Nacional han manifestado la idea de que las regiones más pequeñas del país puedan contar un nuevo aeropuerto internacional que permita facilitar el acceso a las zonas que tradicionalmente no son turísticas.

Se trata de la adecuación y fortalecimiento del Aeropuerto El Alcaraván de Yopal, una estrategia por parte de la Aerocivil, la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal y la Región Administrativa y de Planificación (rap) Llanos sellaron un Convenio Marco de Cooperación y Apoyo Recíproco.

El proyecto surge como una apuesta del Gobierno Nacional por integrar de manera más efectiva la Orinoquía al resto del país y al mundo. Su ejecución marca un hito dentro del plan de descentralización de la aviación civil, con una inversión que supera los 40.000 millones de pesos para adecuaciones técnicas, ampliación de pista, modernización de terminales y fortalecimiento de servicios internacionales como aduanas, migración y sanidad aeroportuaria.

¿Cuántos aeropuertos internacionales tiene Colombia?

De acuerdo con información suministrada por el portal web de la Aerocivil, en Colombia existen 15 aeropuertos que son catalogados como internacionales, los cuáles son: