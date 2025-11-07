🔴EN VIVO | Envigado vs. Millonarios por Liga Colombiana: siga ACÁ el partido EN DIRECTO

¡Resta una jornada para conocer los clasificados a los cuadrangulares! <b>Envigado se mide con Millonarios</b> en el estadio Polideportivo Sur por la fecha 19 de la Liga Colombiana a partir de las 3:30 de la tarde. El conjunto Embajador si llega a sumar los tres puntos como visitante tendría mínimas posibilidades de entrar a los ocho.<b>Le puede interesar:</b> <a href="https://caracol.com.co/2025/11/07/tabla-de-posiciones-de-la-liga-colombiana-asi-quedo-tras-triunfo-del-america-ante-chico/?rel=buscador_noticias" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/11/07/tabla-de-posiciones-de-la-liga-colombiana-asi-quedo-tras-triunfo-del-america-ante-chico/?rel=buscador_noticias"><b>Tabla de posiciones de la Liga colombiana: Así quedó tras triunfo del América ante Chicó</b></a><b>Millonarios llega a este compromiso luego de empatar 0-0 con el Once Caldas</b>, resultado que lo alejó de la zona clasificación, pues ocupa la casilla 13 con 22 puntos. Mientras que <b>Envigado </b>viene de perder en la fecha 18 por la mínima diferencia de gol con<b> Águilas Doradas</b> y se ubica en el puesto 18 con 16 unidades.