Cinco cuerpos de personas dadas desaparecidas fueron recuperados en El Carmen de Bolívar

La tercera fase de la intervención al cementerio Mancomoján, en el municipio de El Carmen de Bolívar, culminó cargada de esperanza para las familias que ven cada vez más cerca el momento de encontrar a sus seres queridos.

En dicha acción humanitaria, cinco cuerpos de personas dadas desaparecidas fueron recuperados por un equipo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), conformado por dos antropólogos, dos criminalistas, un topógrafo y una investigadora humanitaria, apoyados por mano de obra local.

Las dos primeras intervenciones a este camposanto tuvieron lugar entre octubre y noviembre de 2023 y permitieron la recuperación de ocho cuerpos.

Esta nueva misión forense contó con la participación de 20 familiares de personas dadas por desaparecidas, quienes llegaron a El Carmen de Bolívar procedentes de diferentes partes del país. Antes de su ingreso al cementerio Mancomoján, participaron en una jornada de fortalecimiento y de apoyo psicosocial, esta última con el acompañamiento de la organización de la sociedad civil ‘Narrar para vivir’.

Entre las familias estaba Matilde Rodríguez Escobar, quien busca a Luis Alberto Olivera, el segundo de sus ocho hijos y que fue desaparecido hace más de dos décadas. Matilde, desplazada por la violencia del municipio de Ovejas, en Sucre, no ha parado de buscarlo. Expresó que, después de tanto tiempo, siente que está más cerca de encontrarlo.

“Ya lo he buscado por este sector, porque me decían que había caído en acción por la finca de La Loma de Roma. Un primo me decía que era verdad, que él estaba aquí. No he dejado de buscarlo, hasta hoy todavía estoy en esto, tengo esperanzas en Cristo Jesús que lo voy a encontrar”, contó antes de regresar a Arjona, en Bolívar, adonde llegó desplazada por el conflicto armado.

Así como esta madre, los otros parientes participantes dialogaron con el equipo forense y compartieron información útil que será contrastada y que enriquecerá la investigación humanitaria.

Matilde también aportó voluntariamente en una jornada de toma de muestras de sangre para las futuras labores de comparación genética que permitan la identificación plena del cuerpo de su hijo.

Otro familiar, Luis Enaldo Meza Monterroza, proveniente de Los Palmitos (Sucre), también se mostró esperanzado en encontrar pronto a su hermano, Yasid del Cristo. “Desde la mañana del 5 agosto de 1995 salió del rancho donde vivíamos 15 hermanos y nuestros padres. A través de la invitación de la UBPD vine expectante por conocer detalles acerca del avance en la información sobre el hallazgo del cuerpo de mi hermano”, compartió.

Los padres de Yasid del Cristo murieron sin saber dónde y cómo desapareció. Luis Enaldo aseguró que ellos fallecieron con el peso del dolor por la desaparición y de la falta de verdad. Por eso, espera encontrar a su hermano para llevarlo a descansar junto a ellos.

Avanza el Plan Regional de Búsqueda

Blanca Arteaga Morales, coordinadora de la Unidad de Búsqueda en Sucre y Bolívar, informó que esta intervención contó con el aporte voluntario de información de firmantes del Acuerdo de Paz.

Igualmente, con el apoyo del proyecto Restaurando Nuestro Futuro, implementado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) con recursos de USAID, del Gobierno de Estados Unidos.

“Es un programa que busca aportar a los esfuerzos que hacemos las organizaciones y las entidades que participamos en la implementación del Acuerdo de Paz. En esta ocasión, el programa ha aportado sus conocimientos, capacidades y recursos económicos”, explicó Arteaga.

El Plan Regional de Búsqueda Montes de María y Morrosquillo comprende más de 1.500 personas dadas por desaparecidas y su cobertura se concentra en municipios de Bolívar y Sucre.

Los cuerpos recuperados durante esta tercera fase de intervención al cementerio Mancomoján fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para iniciar el proceso de identificación.