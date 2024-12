Carlos Garcés, el colombiano campeón de la MLS con Los Angeles Galaxy

Luego de 10 años sin levantar el título de la MLS, Los Angeles Galaxy cortó la sequía y volvió a quedarse con el título de Liga. Lo hizo tras imponerse en la final a otro club tradicional de Estados Unidos: New York Red Bull, al cual venció 2-1 en el Dignity Health Sports Park. LA confirmó su dominio al llegar a seis campeonatos, manteniéndose como el más ganador.

Una vez más, el campeón de Estados Unidos contó en el plantel con un colombiano. Se trata del defensor Carlos Garcés, con pasado en el Deportivo Pereira, quien en la final jugó todo el partido. El futbolista de 23 años llegó para la presente temporada y disputó un total de 15 partidos por todas las competencias, de los cuales en 10 lo hizo como titular y contribuyó con una asistencia.

Palabras de Garcés tras el título

“Muy feliz, la verdad, muy feliz, porque es mi primera temporada y salir campeón en este club es algo muy especial (...) Trabajamos y nos lo merecíamos, Red Bull es un gran equipo que jugaba a las transiciones y ese es mi fuerte, tapar esas transiciones”,dijo en diálogo con Fox Deportes.

“Primero agradecer a todo el grupo del Galaxy, tengo un agradecimiento muy especial por Martín Cáceres (defensor uruguayo) que fue el que cuando llegué me acogió como un hijo. Después de los entrenos me ponía trabajos para seguir mejorando, él sabía lo que estaba sintiendo porque no jugaba, me decía que tuviera paciencia, que se me iba a dar y hoy gracias a Dios me ha premiado con jugar y salir campeón”, concluyó.