Un artista ibaguereño se ganó el Lamborghini que regaló la cantante colombiana Shakira

Ibagué

Michael Mejía, es un artista Body Art que trabaja en Nueva York pero que por temporadas pernota en Ibagué junto a su mamá, es el ganador del Lamborghini de 350 mil dólares que la cantante barranquillera Shakira entregó a través de un concurso en redes sociales en el que buscaba un video creativo de la canción Soltera.

“Dije puedo utilizar mi talento y todas las cosas que he aprendido en mi vida, empezaron todas las ideas a explotar, vimos que eran personas que bailaban muy bien que tenían buenas ideas, pero era solo bailes, pero una obra de arte maestra, una obra arte visionaria que hiciera sentir algo diferente a las personas, no lo había”, dijo Mejía en redes sociales.

El artista precisamente en la capital del Tolima creó el video, utilizando su creatividad que lo caracteriza y locaciones como la Plaza de la 28 donde bailó junto a personas que pasaban por la zona.

“No puedo traerlo a Colombia porque es muy caro, pienso mudarme a Miami un tiempo durante el invierno y luego me lo llevo a New York en el verano. La idea conocer a Shakira y hablar con ella”, sostuvo.

Por otra parte, resaltó que, aunque muchas personas le han dicho que fue suerte, él cree que no “Soy una persona que se ha dedicado al arte, me he dedicado a mi carrera con esfuerzo y dedicación, eso se ve reflejado en el trabajo, hice el mejor video de ese concurso, gracias a todas las personas que votaron por mi trabajo”.

Aunque en el concurso realizado a través de redes sociales participaron cientos de artistas, Mejía aseguró que desde que arrancó a participar sabía que se lo iba a ganar.

La canción soltera lo inspiró tras una ruptura con su pareja que lo tenía afectado. Ahora Michael Mejía espera viajar desde Ibagué en los próximos días a Miami donde recibiría el premio.