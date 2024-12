De Francia a Corea del Sur: crisis política y democracia

En Hora20 una mirada al mundo y a varios países donde las decisiones de sus gobernantes conducen a las crisis políticas. En Francia ante la caída del primer ministro Michel Barnier lo cual pone en jaque el gobierno de Emmanuel Macron, mientras que en Corea del Sur, decretar la ley marcial le costó la presidencia a Yoon Suk-yeol. Después una mirada al efecto político que puede tener la decisión de Joe Biden de utilizar el poder presidencial para indultar a su hijo Hunter. Por último, la palabra del año para definir al mundo en el 2024.

Lo que dicen los panelistas

Eugenie Richard, PhD en Estudios Sociales, profesora en la Universidad Externado y consultora, planteó que una de las palabras del año puede ser “megalomanía”, “esto responsable del bloqueo político. Pero podríamos ver que en casos como el de Corea y Francia, las democracias funcionan bien porque los contrapoderes impiden situación de abuso”. Detalló que el parlamento bloqueó un poder ejecutivo que se extralimitaba y lograron que no se utilizaran mecanismos extraconstitucionales, “Macron deberá hablar con partidos para llegar a consensos, mientras que en Corea el presidente puede terminar destituido y hasta enjuiciado”.

De otro lado, dijo que hay un escenario cada vez más polarizado y donde las burbujas de información y cámaras de eco llevan a polarización extrema, “volver a centrar el pacto social es un desafío que varios gobiernos no han podido lograr”, pues cree que los líderes cada vez apuestan más por su visión que por un consenso para lograr avances.

Camilo Granada, experto en comunicaciones, consultor y exalto consejero para las comunicaciones de la presidencia, resaltó que tanto el escenario de Francia, como el de Corea del Sur están relacionados con la soberbia y la voluntad de imponerse, “en Corea el presidente perdió mayorías en el congreso, está desprestigiado, es impopular y entonces asume poderes que no se veían desde los 80″. Rescató que la dictadura del “yo puedo con todo” y la posición de no tener en cuenta al adversario y de la necesidad de derrotarlo, es un común en la política global. En ese sentido, dijo que algunos líderes le apuestan a hacer las cosas a su manera y si no, recurren a discursos como el del golpe blando, “sí hay recurrencia en estos temas de megalomanía de acabar con la idea de que la democracia se construye bajo acuerdos y consenso y mínimos necesarios. Es mi manera o la de nadie más”. Por último, dijo que también hay algo de prepotencia que surge de la polarización ante los bloqueos políticos, “el caso de Francia viene de una serie de errores de Macron que decidió convertir una derrota en una elección relativamente menor”.

Alejandra Cerón, doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos y profesora universitaria, manifestó que lo que prima es la crisis estructural, “la fragilidad del líder que pone a la oposición en la facilidad de sacar ventaja, pero lo que es realmente cierto, es que el tema económico mundial y poder, le ha dado una vuelta al mundo y una crisis”. De hecho, resaltó que así hubiera un líder conciliador, los intereses políticos van y vienen, “entonces no hay certeza y el trasfondo es que actores políticos están en el rol de defender el papel del Estado”.

Para Jesús Agreda, internacionalista, profesor de Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos en la Universidad del Rosario, situaciones como las de Corea del Sur y Francia reflejan que hay un momento de inestabilidad político, en países que incluso son pilares democráticos, “creo que estamos viendo una crisis de respuesta por parte de la democracia ante las necesidades de los ciudadanos”. Resaltó que la democracia exige generar consenso, un principio que lleva a un choque entre el Ejecutivo y legislativo que no lleva a soluciones fluidas ante las crisis, “estamos ante debilidades en la implementación de modelos democráticos”.