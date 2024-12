Cúcuta Deportivo no tendría estadio para 2025: “El equipo es una burla para la afición”

El 2024 volvió a ser decepcionante para los hinchas del Cúcuta Deportivo, que esperaban ver a su equipo regresar, para el 2025, a la primera división del fútbol colombiano. Un año más, el elenco de Norte de Santander estará en el Torneo de Ascenso, al cual pertenecen desde el segundo semestre del 2022, campeonato en el que fueron reafiliados a la Dimayor luego de que en 2019 el Ministerio del Deporte les quitara el reconocimiento deportivo y la Superintendencia ordenara la liquidación judicial.

En el primer semestre del 2024, el club terminó segundo en la tabla del todos contra todos, pero en cuadrangulares quedaron terceros del grupo y no llegaron a la final, título que quedó en manos de Llaneros. El segundo semestre fue de más sufrimiento, ya que se metieron a la fase semifinal en el octavo puesto, pero una vez más, en los cuadrangulares, no lograron el boleto a la definición, a pesar de que quedaron segundos, pero fueron superados por Unión Magdalena.

Descontento del gobernador de Norte de Santander

William Villamizar, gobernador del departamento, declaró en un evento público recientemente que pretenden no prestar el estadio General Santander para el 2025, pues los resultados no han acompañado a la institución y no quieren “quedar más en ridículo con el equipo”.

“Desde que empezó el torneo sabíamos que Cúcuta no iba a pasar a la primera. Sabíamos que el equipo recibe el mismo recurso estando en la B o en la A, se vuelve un negocio, pero se juega con el nombre de la región. Sabemos que es un equipo que no es competitivo, que no va a llegar a la Primera A y que siempre va a ser la misma burla para la afición”, inició diciendo.

“Nosotros no somos los dueños del equipo, los que estamos en el terreno, no somos los de los malos resultados, los de los malos resultados es el Cúcuta Deportivo. He hablado con el alcalde Jorge Acevedo, para que en lo posible, no le prestamos el estadio al Cúcuta el próximo año para que no nos hagan quedar más en ridículo a nivel nacional e internacional en materia deportiva”, concluyó.

El gobernador fue enfático al decir que los directivos del club no se han reunido con funcionarios de la gobernación para buscar soluciones y además, dejó claro que se necesita un equipo competitivo para 2025. Habrá que esperar a qué mediación llegan para que haya un cambio de opinión.