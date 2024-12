“Uno no puede enterrar restos óseos en un aeropuerto, raya en lo inverosímil”: Procuraduría

Noticia en desarrollo...

¿A qué aeropuerto se refería el documento?

“La afirmación revisando en el documento la página número siete, ellos hablan del aeropuerto El Dorado y allí fue donde se trasladó la Procuraduría en la noche de ayer durante cuatro horas para realizar una visita de verificación”.

¿Qué encontraron?

“Básicamente, frente a las afirmaciones que ellos hicieron, no se encontró nada, ningún indicio o pista al respecto, la realidad es que allí hay unos hangares que se usan para actividades aeroportuarias, sobre la afirmación de 20.000 cuerpos no hay nada”.

¿Qué le dijo Opain antes de la visita?

“Opain manifestó toda la apertura para recibir la delegación de la Procuraduría, ellos llevan administrando el aeropuerto desde hace 18 años, a partir del año 2006, por supuesto que negaron y desconocen algún tipo de bodegaje de estos cuerpos, también se pronunciaron ante la opinión pública, nos facilitaron el transporte dentro del lugar”.

¿Dónde se busca en un aeropuerto tan grande?

“Se reúnen las oficinas de Opain, somos atendidos por ellos, nos muestran el funcionamiento en término de planos, funcionamiento de cámaras, hangares y demás, nos facilitan el recorrido por los 27 hangares sin afectar el funcionamiento del aeropuerto”.

¿Podría existir algún lugar donde se almacenen dichos cuerpos óseos aparte de Medicina legal?

“En principio, pensaríamos que no, Medicina Legal se pronunció pasados unos minutos de que se conoce el procesamiento de desaparición forzada, no tienen conocimiento, nosotros participamos en la comisión de búsqueda de personas, no debe haber un espacio para tal efecto”.

¿Hay alguien que haya solicitado un permiso para guardar restos en El Dorado en los últimos meses?

“Hemos oficiado a Medicina Legal, a la Dijin y al CTI de la Fiscalía, quienes deberían hacer ese tipo de levantamientos, sin embargo, uno no puede ir a almacenar restos óseos en un aeropuerto, lo cual raya en lo inverosímil”.

¿Cómo entidad, pueden pedir a las Naciones Unidas que explican el documento?

“Como lo indica la Constitución política, esto le corresponde al presidente Gustavo Petro, mediante la Cancillería o el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se eleve una nota diplomática a Naciones Unidas en Ginebra para que corrijan alguna incongruencia”.