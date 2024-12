Por mal manejo de residuos multaron 75 personas el último mes en Copacabana

Copacabana, Antioquia

La alcaldía de Copacabana alertó que en el último mes se han impuesto un total de 75 comparendos por mal manejos de residuos sólidos en el municipio por hechos como no respetar los horarios de recolección de residuos, arrojar escombros voluminosos en puntos críticos de basuras o fuentes hídricas, no recoger las heces de mascotas, entre otros.

Además del mal manejo de residuos, reportan que Copaseo, empresa encargada del servicio de recolección y disposición de residuos, ha recogido 25 toneladas de escombros y enseres esparcidas a lo largo y ancho del municipio.

Lina Marcela Foronda Fonnegra, secretaria de Agricultura y Medio Ambiente de Copacabana, brindó un reporte de la preocupante situación del municipio con la disposición de las basuras.

“En nuestro municipio de Copacabana, alrededor de 75 comparendos se han impuesto por un mal manejo de los residuos sólidos. Estas sanciones van hasta los 32 salarios mínimos legales vigentes diarios, como también acciones pedagógicas que los llevan a sensibilizarse frente al manejo de los residuos sólidos generados. No cumplir con las frecuencias de recolección, sacar las basuras en horarios no adecuados o disponerlos en lugares donde no son aptos, disponer residuos sobre cuerpos de agua y sobre las cuencas, o escombros en sitios no autorizados son algunas de las acciones que han llevado a la implementación de los comparendos ambientales en nuestro territorio”.

Además de las sanciones monetarias o pedagógicas, la policía ha realizado capacitaciones sobre las normas, las frecuencias de recolección y las líneas de atención a las cuales se pueden denunciar comportamientos que impidan el orden y la recolección de basuras, para frenar esta tendencia que viene en aumento en dicho municipio del norte del Valle de Aburrá.

Por estos reportes, la administración municipal hizo un llamado a la ciudadanía a tener sentido de pertenencia por Copacabana, cumplir con las frecuencias de recolección y ser responsables con el manejo de los residuos voluminosos. Reiteran que mantener limpio el municipio es tarea de todos los que lo componen.