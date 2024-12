Hinchas del Once Caldas no podrán ingresar al estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Edward Amaya, secretario de Gobierno de Ibagué, se refirió a las decisiones que adoptó la comisión local de fútbol frente a las medidas de seguridad que se tendrán para el juego entre Deportes Tolima y el Once Caldas por la sexta fecha de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

“Tuvimos comisión local del fútbol, pero haremos una nueva para determinar solamente los dispositivos de logística y de seguridad. El señor comandante de la METIB ya me ha informado de los 550 hombres y mujeres que vamos a tener ahí, vamos a tener 2 drones a disposición del partido”, dijo Amaya.

El funcionario confirmó que nuevamente se va a tener la prohibición del consumo de alcohol en los alrededores del estadio y el cierre de fronteras para los hinchas del Once Caldas.

“Para quienes critican el hecho de prohibir el ingreso de hinchas visitantes, quiero recordarle lo que pasó precisamente en Manizales en donde los hinchas del América de Cali ingresaron a la cancha, lo que pasa es que no solo ingresaron, sino que también ingresaron a la tribuna en donde se encontraban los hinchas del Once Caldas, lo que pasa es que la televisión no lo mostró”, resaltó.

Por otra parte, recordó que las barras organizadas del Once Caldas tuvieron un mal compartiendo en Ibagué lo que ocasionó que se les aplicara una sanción “Nosotros recibimos con los brazos abiertos a los hinchas del Once Caldas. Ellos dentro del estadio tuvieron un buen comportamiento, pero cuando estaban dentro del estadio le hicimos una requisa a los buses en los que venían y encontramos más de un centenar de armas blancas. Bueno y otro tipo de armas”.

Finalmente, Amaya sostuvo que es inconcebible que se siga encontrando a hinchas que viajen a acompañar a sus equipos armados y generando actos que atentan contra la seguridad de los espectáculos.

Dato: la medida de cierre de fronteras aplica para las barras organizadas de Once Caldas y seguidores que busquen ingresar al estadio de Ibagué con prendas alusivas al equipo de Manizales.