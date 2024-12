El flujo de turistas en Colombia tuvo una tendencia al alza con un 9,4% en este semestre

Este jueves, el Centro de Estudios Económicos de ANIF, dio a conocer en un reciente informe, que el sector de turismo, tuvo un crecimiento significativo este último semestre del año. Además, habló de los retos, pero también de las oportunidades que puede tener la flexibilización o endurecimiento de los requisitos de visa en el país.

Entre enero y octubre de 2024, el flujo de turistas que llegó al país se incrementó 9,4% en comparación con el mismo periodo de 2023. En particular, llegaron 5,3 millones de visitantes no residentes, de los cuales 3,7 millones fueron extranjeros no residentes.

Los principales países visitantes, fueron:

Estados Unidos (26,7%)

México (8,3%)

Ecuador (7,9%

Impacto positivo o negativo: Requisitos de Visa

Frente a la flexibilización o endurecimiento de los requisitos de visa, ANIF aseguro que esto puede tener efectos sobre el flujo del turismo, y que podría verse estimulado o desincentivado. ‘’Dada la importancia del turismo en materia económica (ingreso de divisas, aumento del consumo en el país, generación de empleo en el sector…) cambios en las reglas de ingreso podrían tener implicaciones importantes’'.

Finalmente, ANIF destacó el turismo como un motor de economía y desarrollo ‘’no solo como generador de divisas sino también como un puente cultural y productivo que posiciona al país como un destino atractivo en el escenario global’' se concluyó en el informe.