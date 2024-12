Los álbumes estadounidenses de LOS BEATLES de 1964 son recuperados y remasterizados

Londres - 12 de septiembre de 2024 - Originalmente recopilados para su lanzamiento en EE.UU. entre enero de 1964 y marzo de 1965 por Capitol Records y United Artists, siete álbumes de The Beatles han sido editados en vinilo analógico de 180 gramos para audiófilos a partir de sus cintas master en mono originales para su lanzamiento mundial el 22 de noviembre por Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

Agotados en vinilo desde 1995, los siete álbumes mono ya están disponibles para reserva en una nueva caja de ocho LP titulada “The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono”, con seis de los títulos también disponibles individualmente.

Los siete álbumes - Meet The Beatles!; The Beatles’ Second Album; A Hard Day’s Night (Original Motion Picture Sound Track); Something New; The Beatles’ Story (2LP); Beatles ‘65; y The Early Beatles - cuentan con ilustraciones fielmente reproducidas y nuevos encartes de cuatro paneles con ensayos escritos por el historiador y autor estadounidense de los Beatles Bruce Spizer.

Las nuevas lacas de vinilo de los álbumes fueron cortadas por Kevin Reeves en los estudios East Iris de Nashville. La caja reúne los siete álbumes, y todos, excepto “The Beatles’ Story”, están también disponibles individualmente.

El 7 de febrero de 1964, decenas de fervientes fans se reunieron en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York para ver a John, Paul, George y Ringo cuando los Beatles daban sus primeros pasos en suelo estadounidense.

Dos noches más tarde, el 9 de febrero, 73 millones de espectadores en Estados Unidos y millones más en Canadá sintonizaron la CBS para ver el debut televisivo de los Beatles en el programa «The Ed Sullivan Show». En este momento cultural decisivo de la historia de Estados Unidos, los Beatles interpretaron cinco canciones en directo. La «Beatlemanía», que ya había florecido febrilmente en el Reino Unido, país natal de los Beatles, y se estaba desarrollando en Estados Unidos, estalló con fervor en Estados Unidos y en todo el mundo. La invasión británica había comenzado.

Poco antes de la histórica visita de los Beatles a Estados Unidos, Capitol Records se hizo con los derechos exclusivos para publicar las grabaciones del grupo en un acuerdo con EMI. El histórico y ya emblemático sello discográfico publicó el álbum “Meet The Beatles!” el 20 de enero de 1964.

El álbum contiene 12 temas extraídos en gran parte del álbum británico “With The Beatles” (publicado el 22 de noviembre de 1963). Como muestra de la originalidad compositiva del grupo, Capitol sustituyó cinco versiones del álbum británico por tres originales: las dos caras del primer sencillo de los Beatles en Capitol (“I Want To Hold Your Hand” / “I Saw Her Standing There”) y la cara B del último sencillo británico (“This Boy”).

El álbum alcanzó el número 1 y se mantuvo en el primer puesto durante 11 semanas, iniciando una serie de álbumes de los Beatles compilados, titulados y empaquetados por Capitol para el mercado americano.

A principios de abril, se habían vendido más de 3,6 millones de álbumes de “Meet The Beatles!” y, en cuanto a los singles, los Beatles arrasaron en las cinco primeras posiciones del Billboard Hot 100 el 4 de abril, un impresionante récord que aún se mantiene.

El 10 de abril, Capitol publica el segundo álbum de los Beatles. Sus 11 temas incluyen las cinco versiones no incluidas en “Meet The Beatles!”, tres canciones publicadas anteriormente en Estados Unidos por los sellos Swan y Vee-Jay, además de la cara B del single estadounidense “Can’t Buy Me Love” (“You Can’t Do That”), y dos nuevas canciones grabadas en marzo durante las sesiones para la película de debut del grupo, “A Hard Day’s Night” (“I Call Your Name” y una versión de “Long Tall Sally” de Little Richard). Tras su publicación, el segundo álbum de The Beatles sustituyó a “Meet The Beatles!” en el primer puesto de la lista de álbumes de Billboard durante cinco semanas.

El 26 de junio, United Artists publicó en Estados Unidos el álbum de la banda sonora de “A Hard Day’s Night”, que el estudio estrenaría en los cines de todo el país en agosto. Además del tema principal, el álbum incluye “Can’t Buy Me Love”, “And I Love Her” y otros cinco temas originales de los Beatles, así como cuatro instrumentales orquestales de canciones de los Beatles arregladas por George Martin. La banda sonora encabezó la lista de álbumes de Billboard en el número 1 durante 14 semanas consecutivas, sumando la friolera de 51 semanas en la lista. Capitol no tardó en lanzar el single “A Hard Day’s Night”, que alcanzó el primer puesto en la lista Hot 100 de Billboard y vendió más de un millón de copias en poco tiempo.

Publicado por Capitol el 20 de julio, el álbum “Something New” de The Beatles incluye cinco canciones que aparecen en la película de la banda “A Hard Day’s Night” y seis temas nuevos para América, incluyendo “Things We Said Today” y “Any Time At All”. “Something New” se mantuvo en el número 2 de la lista de álbumes de Billboard durante nueve semanas, justo por debajo de la banda sonora.

Estrenada en los cines estadounidenses en agosto, “A Hard Day’s Night” fue un éxito de taquilla y de crítica, y obtuvo dos nominaciones de los Academy Awardâ. Pocos días después del estreno de la película, los Beatles regresaron a Norteamérica para dar un mes de conciertos por todo Estados Unidos y Canadá, del 19 de agosto al 20 de septiembre.

El siguiente lanzamiento de Capitol sobre los Beatles fue el 23 de noviembre: “The Beatles’ Story”, descrito en su portada como “Una biografía narrativa y musical de la Beatlemanía en 2 discos de larga duración”. Se trata de una encantadora colección de audio con entrevistas a miembros de la banda, fragmentos de canciones de los Beatles, versiones instrumentales de canciones de los Beatles interpretadas por Hollyridge Strings, narraciones y cuentos de los Beatles a cargo de John Babcock y otros, además de varios fragmentos adicionales, junto a el álbum doble con carpeta desplegable que tiene una duración total relativamente corta de 50 minutos en sus cuatro caras.

Capitol puso el broche de oro a 1964 con el álbum “Beatles ‘65″, que salió a la venta el 15 de diciembre y prometía en su portada “Grandes nuevos éxitos de John * Paul * George * Ringo”.

El álbum recoge ocho temas del álbum número 1 de los Beatles en el Reino Unido, “Beatles For Sale” (publicado el 4 de diciembre), más tres canciones nuevas para América, incluyendo “I’ll Be Back” y las dos caras del último single de la banda en el Reino Unido (“I Feel Fine” / “She’s A Woman”). Publicado a tiempo para las fiestas, “Beatles ‘65″ vendió casi dos millones de copias en sus dos primeras semanas de lanzamiento y se mantuvo en el número 1 durante nueve de sus 71 semanas en la lista de álbumes de Billboard.

1964 fue un año excepcional para los Beatles en Estados Unidos (y en todo el mundo), incluso para los propios estándares de la banda. Los Beatles consiguieron 17 sencillos en el Top 40 de EE.UU., incluidos seis números 1, seis álbumes en el Top 10, incluidos cuatro números 1, y una película de gran éxito. A finales de año, Capitol había vendido más de 15 millones de discos de los Beatles.

Capitol publicó “The Early Beatles” el 22 de marzo de 1965. Las 11 canciones del álbum fueron publicadas por primera vez en EE.UU. por Vee-Jay Records, comenzando en febrero de 1963 con el single “Please Please Me” / “Ask Me Why”, y el resto se publicaron en enero de 1964 en el álbum “Introducing The Beatles” de Vee-Jay. Vee-Jay también lanzó tres canciones de ese álbum como singles de éxito en EE.UU. a principios de 1964 (“Twist And Shout”, “Do You Want To Know A Secret” y “Love Me Do”). Los derechos exclusivos de Capitol para la publicación de los temas en Estados Unidos entraron en vigor en octubre de 1964 tras un acuerdo con Vee-Jay, y “The Early Beatles” los recogió para su debut en Capitol.

Sesenta años después, la Beatlemanía es eterna. El faro de los Beatles sigue encendido, renovado con la maravilla del descubrimiento gozoso de cada generación y en la exploración creativa de la música y la eminencia cultural de la banda por parte de músicos, cineastas, escritores y otros fans de todo tipo.

The Beatles: 1964 U.S. Albums In Mono (8LP 180g vinyl box set)

[Todos los álbumes excepto “The Beatles’ Story” están disponibles de manera individual]

Meet The Beatles! [Capitol Records: Estrenado el 20 de Enero, 1964; 11 semanas en el No. 1] The Beatles’ Second Album [Capitol Records: Estrenado el 10 de Abril, 1964; 5 semanas en el No. 1] A Hard Day’s Night (Original Motion Picture Sound Track) [United Artists: Estrenado el 26 de Junio, 1964; 14 semanas en el No. 1] Something New [Capitol Records: Estrenado el 20 de Julio, 1964; 9 semanas en el No. 2] The Beatles’ Story [2LP] [Capitol Records: Estrenado el 23 de Noviembre, 1964; alcanzó el No. 7] Beatles ‘65 [Capitol Records: Estrenado el 15 de Diciembre, 1964; 9 semanas en el No. 1] The Early Beatles [Capitol Records: Estrenado el 22 de Marzo, 1965; alcanzó el No. 43]

Notas sobre la masterización

Estos álbumes se cortaron para vinilo a partir de las cintas maestras originales utilizando una ruta de señal completamente analógica y con referencia constante a las prensas de primera generación de los álbumes originales. Para ello se utilizó una grabadora maestra Studer A80 con rutas analógicas de previo y programa, y un torno de corte Neumann VMS70 instalado originalmente en los estudios Capitol en 1971. Esta técnica específica de corte totalmente analógica permite representar fielmente toda la gama musical y la dinámica presentes en las cintas originales.