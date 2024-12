Vargas Lleras propone a sectores de oposición llegar unidos a las presidenciales de 2026

Colombia

El exvicepresidente Germán Vargas Llegas, a través de su cuenta de X, envió un mensaje a los demás integrantes de la oposición de cara a las presidenciales del año 2026. El líder de Cambio Radical propuso llegar unidos para la contienda electoral que se avecina.

“Desde aquí también envío un mensaje clarísimo de unidad a todos los dirigentes que hoy se encuentran en la oposición o que comparten nuestras preocupaciones, tenemos que llegar unidos con una candidatura única a la Presidencia de la República”, dijo el líder de Cambio Radical.

Vargas Lleras además invitó a los ciudadanos a que se expresen: “esa candidatura única no será el resultado de acuerdos ni de mecánica política, sino de una expresión legítima de millones de colombianos (…) el que pique en punta debe ser rodeado por las decenas de candidatos. No podemos ir al mes de mayo divididos, no nos lo perdonaríamos si terminamos de entregar este país”.

El exvicepresidente hasta el momento no ha dicho oficialmente que quiera ser candidato para las elecciones presidenciales del año 2026.