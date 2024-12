Bruce Mac Master desmiente al minMinas: No es cierto que no haya necesidad de importar gas

Este 2 de diciembre, durante el programa 6AM, el presidente la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Bruce Mac Master, contradijo las afirmaciones del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, sobre la necesidad de importar gas.

Mire también: Minminas asegura que no habrá necesidad de importar gas para atender demanda interna

El presidente de la ANDI, inició su intervención explicando que el pasado 29 de noviembre, se descargó un barco, el cual entró a la zona de almacenamiento y esta siendo despachado, lo que significa que “realmente Colombia después de 45 años, estará utilizando gas en los hogares, comercios, empresas gas importado”.

¿Cómo afectará la importación de gas al país?

Durante la emisión de 6AM, de este 2 de diciembre, se le realizó una entrevista a al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, quien indicó en ella que, la importación de gas no va a afectar a en ningún momento el valor de gas en las facturas de los ciudadanos.

Frente a esto, Mac Master lo contradijo en vivo, indicó que eso no es probable, debido a que el gas viene a precio significativamente mayor que el gas local, por lo tanto, cuando se realice el cálculo de cuánto costó cada pie cúbico de los que se despacharon, se van a encontrar con una tarifa que puede ser dos o tres, incluso 4 veces más alta.

Además, relacionó que el pasado mes de febrero, se había manifestado que esto iba a suceder en diciembre, y como prueba, esta pasando. Explicó que para ese entonces, la respuesta que les dieron era que no se preocuparan que el gasoducto de Venezuela iba a estar listo, por lo cual se recibiría gas de ese país.

“De pronto se dejó de hablar del gasoducto de Venezuela y comenzamos a hablar de que no había necesidad, de que no íbamos a tener que importar, pues claro, las cifras, todas dan que el año entrante vamos a tener que consumir cerca del 8 o 8.5% de nuestro gas con origen importado, y que el 2026 esta cifra será del más 20%” explicó.

¿De dónde esta llegando el gas?

Mac Master, indicó que de acuerdo con TPL, el cual es el importador de alrededor del 30% del gas del barco que llegó al país, este viene del Golfo de México y el resto aparentemente de Trinidad y Tobago.

¿Por qué el gobierno no ha expedido el decreto que permite importar gas para atender la demanda interna?

Ante la duda sobre por qué el gobierno insiste que no se necesita gas y no expide un decreto para flexibilizar su comercio, Mac Master, manifestó que no contaba con una respuesta, ya que, va a ser según él en un futuro, se tendrá que pasar a carbón.

“Creo que nadie quiere que hagamos todo con carbón, o que imitamos mucho más frío de la atmósfera, yo realmente no lo sé, no sé si quieren dejar que pase la fecha si quieren que lo haga otra gente, yo realmente no sé responder esa pregunta” añadió