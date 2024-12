En el Tolima hay más feminicidios, que homicidios atribuidos al conflicto: Andrés Tafur

Tolima

El Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima, reveló un análisis de lo que ha sido la presencia de las disidencias de las Farc en la región y los efectos que ha generado en la seguridad de los territorios en el año 2024.

En una de las conclusiones que trae la nota regional se asegura que el Tolima está muy lejos de convertirse en un Cuaca como se afirma constantemente, así lo asegura Andrés Tafur, Director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima.

“Hicimos un rastreo en prensa, en discursos, en documentos públicos, en operaciones militares, es decir, hicimos una investigación juiciosa a lo largo de 8 meses para poder precisamente establecer cuáles eran los niveles de amenaza que hay en el departamento, cuáles han sido como los impactos que ha tenido esta reconfiguración del conflicto armado en el sur del Tolima. Y por supuesto, cómo nos podemos comparar con otros departamentos, como lo ha hecho la gobernadora”, dijo Tafur.

El académico a la vez mencionó que “Lo que nosotros hacemos es con datos es evidenciar una realidad que, si bien no podemos decir que no es grave, es decir, que no es una situación por la que no nos tenemos que preocupar, pues estamos lejos de tener la situación que tiene hoy, por ejemplo, el departamento del Cauca o ciertos municipios del Valle del Cauca o ciertos municipios del departamento de Huila, del sur del país, del norte del país, que pues definitivamente registran un nivel de victimización y de acciones bélicas muy alto”.

Tafur aseguró que el Tolima ha experimentado una intensificación del conflicto armado, especialmente en el Sur, aunque también se han registrado hechos violentos en el Oriente del Tolima, es decir, particularmente en la zona que congregan los municipios de Dolores, Alpujarra, Purificación Prado, “Muy pocas acciones en Icononzo y las ya conocidas en el norte del Tolima, especialmente en el municipio de Anzoátegui, pero la mayoría de acciones de conflicto, pues, se han registrado en el sur, precisamente por la aparición de grafitis, por los combates que se han generado, las capturas, además de los hechos de reclutamiento forzado”.

Por otra parte, mencionó que la violencia letal ha sido minina a la que ocurre en otros departamentos, incluso afirma que en el Tolima hay más feminicidios que muertes ocasionadas por el conflicto armado.

“Encontramos también entonces que, pues, que hacen presencia las dos facciones de las disidencias, ese grupo armado está dividido, en especial el que se denomina el Estado Mayor Central. Tienen la facción que comanda alias ´Iván Mordisco´, que básicamente está bajo el control de lo que se llama el bloque central Isaías Pardo, dentro del bloque central, hay unas estructuras que son las que más han hecho presencia en el departamento, particularmente el frente de Ismael Ruiz ha habido otras que se llaman frente 26 Marzo, frente Héroes de Marquetalia, frente a Adán Izquierdo, que han tenido una presencia esporádica en el departamento”, dijo Andrés Tafur.

Por otro lado, hizo referencia a la presencia de otras facciones que comandan Andrey y Calarcá, encontrando que el frente de Darío Gutiérrez ha estado en la zona del municipio de Dolores, esa estructura, hace parte de lo que se denomina el bloque Jorge Suárez Briseño.

Sobre la presencia del Clan del Golfo en algunos municipios del Tolima sostuvo Tafur que es sobre todo por la disputa por el poder territorial, pero diferente a las Disidencias de las Farc que sí están afectando directamente a la población civil.

“En el caso de las disidencias, sí registran desplazamientos, reclutamiento, extorsión y acciones que pueden poner en peligro a la población, ataques con dron que pueden tener incidencia de afectar a la población. Son básicamente los datos que hemos encontrado en la nota regional. Básicamente las recomendaciones son, pues el cumplimiento del acuerdo de paz, la articulación de los problemas de desarrollo territorial y seguridad, fortalecer la coordinación interinstitucional, entre nación, departamento y municipios. Yo pienso que hay que bajarle el tono a la pelea con el gobierno nacional y más bien articular”, puntualizó.

Finalmente, Andrés Tafur, director del centro de estudios regionales de la Universidad del Tolima, sostuvo que el efecto globo que indicaba que la presión del Ejército en el Cauca iba a disparar la presencia en el Tolima nunca sucedió. A la vez afirmó que la presencia de las disidencias en el Tolima es con pocos hombres que salen instalan un pasacalle o una acción contra la fuerza pública, pero no tienen la fortaleza como hace unos años.