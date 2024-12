César Farías tras la derrota: “Teníamos todo en la mano y terminamos perdiendo casi todo”

Junior de Barranquilla quedó muy complicado en el Grupo B, luego de la derrota en casa ante Once Caldas en un emotivo partido. Con este resultado, los rojiblancos quedan con cuatro unidades a falta de dos juegos, una situación complicada, que ha desatado que varios hinchas pidan la salida del técnico venezolano César Farías.

No obstante, Junior aún tiene chances de clasificar a la gran final, pero ya no dependen de sí mismos y deberán buscar la victoria en su próximo partido ante Tolima. Al respecto, el entrenador venezolano se mostró decepcionado por el resultado y analizó lo que fue el partido en la rueda de prensa, a la vez que señaló que jugar con un hombre menos los perjudico.

Análisis del partido

“Tuvimos un primer tiempo que fuimos superiores y teníamos que llevarnos un gol más al camerino, luego nos superaron en el arranque con una proposición más ofensiva, pero ellos nos llevaron atrás y no tuvimos respuesta. Quedarse con 10 es difícil y terminamos perdiendo, hoy teníamos todo en la mano y terminamos perdiendo casi todo”.

Jugar con uno menos

“Cuando te dejas meter atrás y no tienes orden cometes errores, es difícil que jugando dos partidos a la semana jugando con diez, no lo pudimos resolver y da mucha amargura. Pero este era el equipo que quería la gente, pero yo le doy un refresco a varios jugadores, tenemos que levantarnos y seguir peleando aunque dejamos pasar una gran oportunidad”.

Complicado rival

“No manejamos bien la parte emocional, la presión no nos dejó jugar en los momentos oportunos y en parte el rival sí supo aprovechar, a pesar de que sufrieron y quiero felicitarlos”.

Cambios posicionales

“Atacar por fuera con los laterales, teníamos que darle aire al equipo y de que pudiéramos hacernos fuertes por dentro para meter un pase al 9, tampoco es que teníamos tanta cosa por hacer y la responsabilidad es mía. A final de cuentas hemos tenido bajas que son sensibles para nosotros, pero esta es la realidad. Tenemos que aprender a jugar cansados, resistir y llevar los minutos difíciles”.

Reflexión futbolística

“Hay un momento del partido en que uno quiere meter los jugadores más defensivos, pero teníamos la sensación de hacer gol, pero no se pudo y nos atacaban por dentro y desde el primer gol nos costó mucho salir, no tuvimos respuesta; vamos echando mano en zonas que hemos quedado huérfanos y no sacamos provecho como si lo hicimos en otros”.

Errores puntuales

“Cedimos la pelota y obviamente ahí el rival se animó y nosotros se lo permitimos, no lo doblegamos y lo dejamos vivir, ellos tuvieron la fortuna de hacer goles y nosotros no. Las circunstancias del partido dio para liquidarlo, pero no lo hicimos y así es el fútbol”