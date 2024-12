Juan Carlos Osorio ofreció disculpas a los hinchas de Xolos tras eliminación en Liga MX

Los Xolos del técnico colombiano Juan Carlos Osorio quedaron eliminados sorpresivamente a manos del líder Cruz Azul. Si bien la Máquina Cementera ha sido el mejor equipo del semestre en el fútbol mexicano, llegaban al juego de vuelta de los cuartos de final con una desventaja de 3-0 en el marcador.

El compromiso en el Estadio Ciudad de los Deportes terminó 3-0 a favor de los locales, que se impusieron con anotaciones de José Ignacio Rivero, Giorgos Giakoumakis y Ángel Sepúlveda. Al haber avanzado a los playoffs como líderes de la fase regular, accedieron directamente a semifinales.

Al final del encuentro, el técnico de 63 años ofreció disculpas a los aficionados del club de Tijuana, lamentando la ventaja desperdiciada en el marcador global de la serie y asumiendo toda la responsabilidad por lo sucedido.

“Pedirle disculpas a nuestra afición, porque hoy no competimos al 100, no logramos hacer un gol y estamos muy apenados por nuestra gente. Estaba muy ilusionado, como todos, que íbamos a progresar y desafortunadamente no se logró. Me hago responsable de toda la estrategia que utilizamos, de las estructuras y de los jugadores que utilizamos hoy en el juego”, comentó.

Juan Carlos Osorio pide disculpas a su afición por la eliminación y asume la responsabilidad.



“Perderle disculpas a nuestra afición porque no competimos al cien. Me hago responsable de todo”



📹: @DanielBSandoval pic.twitter.com/2z3pTOmHKe — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) December 1, 2024

Kevin Mier, en semifinales

Por su parte, Cruz Azul disputará ahora las semifinales del fútbol mexicano contra el América, en uno de los clásicos del país. En La Máquina es figura indiscutible el portero colombiano Kevin Mier, quien es considerado por muchos como el mejor guardameta del campeonato.

La otra semifinal se definirá de los enfrentamientos entre Pumas y Monterrey, serie que ganan Los Rayados 1-0, y Tigres y Atlético San Luis, serie que se encuentra 3-0 a favor de San Luis.