Regalarán el ‘Boleto Dorado’ para que vea a su equipo en cuadrangulares: ¿cómo funciona?

La emoción del fútbol colombiano está en su punto máximo con los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. Los ocho equipos clasificados buscan un lugar en la gran final, en un formato donde cada partido es decisivo.

En el Grupo B, Deportes Tolima lidera con autoridad tras tres fechas disputadas. En su último compromiso, venció por 1-0 al América de Cali, equipo que sigue sin levantar cabeza y se encuentra en el fondo de la tabla. Por otro lado, Once Caldas y Junior ofrecieron un vibrante empate 2-2 en el Palogrande de Manizales, que mantiene al cuadro barranquillero como segundo del grupo con 4 puntos, seguido por los albos con 3.

En el Grupo A, Nacional y Millonarios comparten el liderato con 6 puntos cada uno, aunque el conjunto paisa lidera gracias a su mayor diferencia de goles (+6). Nacional se impuso al Deportivo Pasto en la primera jornada y posteriormente derrotó al Santa Fe, mientras que Millonarios logró un valioso triunfo ante los cardenales en el clásico capitalino. Los equipos bogotanos, Santa Fe y Pasto, siguen sin sumar puntos y ven comprometidas sus aspiraciones.

La tercera fecha promete más emociones. Este viernes 29 de noviembre, Santa Fe visitará al Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, mientras que Millonarios y Nacional protagonizarán un choque directo por el liderato del grupo en el estadio El Campín.

Boletas gratis para ver lo que resta de los cuadrangulares

Por otro lado, la pasión del fútbol se vive en el estadio, y gracias a la dinámica Boleto Dorado de BetPlay, los hinchas podrán asistir gratuitamente a los partidos de su equipo favorito. La promoción otorga boletas dobles para los encuentros de los cuadrangulares, permitiendo a los aficionados vivir una experiencia única en vivo.

Para participar, solo debe responder una pregunta en el post de Instagram oficial de BetPlay y estar registrado en su plataforma. Los ganadores serán premiados con boletas para los siguientes partidos: América vs. Tolima, Junior vs. Once Caldas, Nacional vs. Millonarios, entre otros.

Más de 80 entradas estarán disponibles. No pierda la oportunidad de apoyar a su equipo desde las tribunas. Puede participar ingresando al siguiente: Dando click aquí (https://www.instagram.com/p/DC67T3Diwif/).