“No tenemos ningún proceso con grupos criminales de Barranquilla”: Otty Patiño

En el marco del Congreso Nacional de Ganaderos, Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz, aclaró que el Gobierno no ha establecido ningún proceso de diálogo con los grupos criminales que operan en Barranquilla y el departamento del Atlántico.

El Alto Comisionado señaló que, en la actualidad, el país enfrenta una limitación en cuanto a la capacidad de abrir nuevos procesos de negociación debido a que ya existen diez procesos activos en curso.

“No, en estos momentos no tenemos ningún proceso, es que no podemos abrir otros procesos. Ya tenemos diez procesos abiertos. Desde luego, a uno le gustaría abrir procesos con toda banda, con todo grupo criminal, pero tenemos una limitación de espacios”, explicó Patiño, quien reconoció la presencia de estas estructuras en el Atlántico.

Estructuras en el departamento

En el departamento, diversas estructuras criminales mantienen presencia, como el Clan del Golfo (ahora denominado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), Los Costeños, Los Rastrojos Costeños y Los Pepes, grupos que, según Patiño, no han demostrado una disposición clara hacia la paz.

En este sentido, el Alto Comisionado destacó que cualquier proceso de diálogo solo será considerado si existe una voluntad verdadera de paz por parte de los grupos armados ilegales.

“Donde haya una oportunidad de conversar, siempre y cuando haya una voluntad de paz y no simplemente un reconocimiento para que un grupo ilegal sienta que puede ser respetable y sentarse en una mesa con el gobierno, por supuesto que no vamos a sentarnos ahí”, puntualizó Patiño, dejando claro que el Gobierno no está dispuesto a negociar con grupos que solo busquen legitimarse sin un interés real en la paz.

Además, Patiño indicó que los procesos de diálogo que no se traduzcan en acciones concretas de implementación no serán apoyados. “Los procesos de diálogos que no desemboquen en un proceso de implementación no vamos a hacerlo. Y si hay un sector que quiera mejorar la lucha contra el crimen, con mucho gusto lo hacemos”, concluyó.