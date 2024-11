La verdadera razón por la que Rafael Dudamel se fue del Atlético Bucaramanga

Bucaramanga

Luego de que el Club Atlético Bucaramanga confirmara que Rafael Dudamel no continuará como director técnico del equipo ‘Leopardo’, el entrenador reveló la razón por la que tomó la decisión de dar un paso al costado.

Dudamel manifestó que no es cierto que su renuncia se haya dado por problemas contractuales ni por inconvenientes en la contratación de algunos jugadores del equipo, ni mucho menos por ‘roces’ con los dueños del Club.

La razón por la que Dudamel se fue del Bucaramanga:

Según el ‘profe’ su salida del equipo que se coronó campeón del fútbol profesional colombiano el pasado 15 de junio de 2024, obedece a asuntos netamente familiares.

Manifestó que la determinación de renunciar a dirigir al equipo ‘Leopardo’ la tomó junto a su esposa y sus hijos para poderles dedicar más tiempo.

“El único motivo por el cual he decidido familiarmente, hemos decidido familiarmente, es eso, una decisión familiar. Queremos cerrar, limpiar todo tipo de especulaciones que no se ha tratado de una parte contractual, mucho menos de llegar a un acuerdo en donde realizar una pretemporada, o X o Y de renovación de futbolistas, o la llegada de algún jugador que se haya solicitado y no se haya realizado. Quiero cancelar absolutamente todo ese tipo de especulaciones. He tenido una relación, no solamente con Oscar Junior, sino también con su padre, muy especial. Desde ya quiero decirle a toda la hinchada leoparda, a toda la ciudad, a todo Santander, gracias. Ya les extraño”, dijo Dudamel.

La despedida de los hinchas a Rafael Dudamel:

Centenares de hinchas del Atlético Bucaramanga llegaron hasta el estadio Américo Montanini a despedir al artífice de la primera estrella del equipo que se pudo conseguir después de 75 años de historia.

Llorando y cantando, los aficionados le agradecieron a Dudamel por haber estado un año al frente del equipo que se prepara para su participación en Copa Libertadores.

🔴#VIDEO | El profesor @rafaeldudamel ha dejado el estadio Américo Montanini tras la emotiva despedida de los hinchas del @ABucaramanga. 💛💚 ¡Un adiós que marca historia! ⚽ pic.twitter.com/ihbDCIVrK0 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 28, 2024

🔰#VIDEO | Hinchas del Atlético Bucaramanga lloran por la salida de Rafael Dudamel, el técnico que fue pieza clave para conseguir la primera estrella del equipo 'Leopardo' y quien no continúa en la institución.https://t.co/7nJNcUTkgD pic.twitter.com/TIGp3Okm5e — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) November 28, 2024

“Bucaramanga, he sido feliz, muchas gracias por todo”, con esa frase el extécnico terminó la rueda de prensa en la que formalizó su salida del Atlético Bucaramanga.