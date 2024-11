La UNGRD destinará $34 mil millones para el reasentamiento de familias indígenas en Nariño

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), anunció la asignación de $34.500 millones para reactivar el reasentamiento de familias indígenas en el municipio de El Tablón de Gómez, Nariño.

Estos recursos permitirán garantizar el traslado seguro de la comunidad Inga, proporcionando condiciones adecuadas para su vivienda y protección ante posibles emergencias volcánicas. Los recursos serán invertidos en la adecuación del terreno aportado por la comunidad para garantizar el reasentamiento de 300 familias.

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo, señaló que las deficiencias del pasado, como la entrega de recursos sin resultados tangibles, no pueden repetirse. ‘‘No podemos seguir permitiendo que los recursos prometidos se queden a medio camino o que las inversiones no lleguen. Nuestro compromiso es firme: construir albergues funcionales que cumplan con las expectativas de las comunidades y brinden soluciones reales’', concluyó.